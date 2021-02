La Gina Carano fue últimamente despedida de “The Mandalorian” entonces que los individuos de comunidades viralizaran mensajes que la actriz había escrito en Twitter equiparando el tiempo político de hoy en USA con lo que vivieron los judíos y nazis. Después de un corto silencio, la estrella contraatacó asegurando que trabaja en un nuevo emprendimiento individual.

Muy distinta a eso que se vió con otras celebridades que eligen disculparse en el momento en que están en una polémica de esa forma, ese no es el sendero que tomó Gina Carano. En cambio, rompió el silencio para charlar de la actitud de los directivos de Disney + y Lucasfilm que la despidieron y los llamó “matones”.

“He pasado por bastante, y he visto bastante en este momento, precisamente, del acoso que estuvo ocurriendo, y lo vi antes. No soy la única que fué intimidada por esta compañía, y lo sé muy intensamente”, le ha dicho Carano al comentarista conservador Ben Shapiro de “The Daily Wire” en la que fue su primera entrevista desde el instante en que fue sacada ásperamente del programa.

Y en ese sentido, sumó: “Podría comunicar una historia que cambiaría las cosas en los medios, pero no puedo por el hecho de que vendería a un amigo. … Todo el planeta tiene temor de perder su trabajo”. En la charla, Gina Carano asimismo le confesó a Shapiro, con quien últimamente logró un trato cinematográfico, que sabía que los ejecutivos la estaban observando bastante antes de sus controvertidos mensajes.

Según ha dicho, la ex- luchadora de MMA tiene planeado reunirse con viejos ayudantes y trabajadores de Disney mucho más adelante, si bien no dio mayores datos. “Me enteré mediante las comunidades, como todos los otros, que me habían despedido”. Su salida de los proyectos encendió la polémica en las comunidades en el momento en que los entusiastas la defendían mientras que solicitaban la cancelación de Disney Agregado por dejarla a un lado.