Durante la mañana de este miércoles el titular del Ministerio de Salud de la Nación, Ginés González García, dio a conocer que acuerdo comercial del Gobierno nacional con la empresa que confecciona la vacuna china contra el coronavirus, Sinopharm, «está cerrado». Por otra parte, el funcionario se refirió a la posible suspensión de las PASO 2021 y contó que «votar en agosto es un riesgo innecesario que no debemos correr».

«Estamos menos peor de lo que tuvimos miedo en la primera quince de enero», exteriorizó en primer término el integrante del Gabinete de Alberto Fernández en comunicación con el programa ‘Novaresio 910’, de radio La Red. En este sentido, dijo que «estamos en la recta final con la vacuna china Sinopharm. Será una cuestión de días. La parte política comercial está cerrada».

Además, González García indicó: «Creo que estamos teniendo buen ritmo. Estamos todos los días negociando con otros proveedores». Con respecto a la campaña de vacunación de famosos, el dirigente enunció: «Al principio sí, pero ahora no me parece necesario». En cuanto a la posible suspensión de las PASO 2021, relató: «Está muy aproximado agosto y septiembre tener todas las vacunas. Votar en agosto es un riesgo innecesario que no debemos correr».

Campaña de vacunación en Argentina: Roberto Debbag aseguró que no le preocupa la logistica sino el cronograma

El infectólogo Roberto Debbag habló en el programa de Marcelo Longobardi sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus en Argentina que debería comenzar a ser masiva para los meses de marzo y abril. Además, el especialista remarcó en Radio Mitre que al ser un país «con mucha experiencia en materia de vacunación», no le preocupa la logistica para la distribución sino el cronograma.

«Todo lo que sabemos de la vacuna de la Universidad de Óxford y AstraZeneca es que el laboratorio ha transferido la tecnología a uno de los gigantes productores de vacunas desde hace muchas décadas, y lo que ha producido es la transferencia de tecnología», comenzó a explicar el especialista sobre la llegada de las vacunas que están previstas que lleguen a nuestro país en los próximos días.