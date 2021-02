“Gobierno asesino”: Dady Brieva está envuelto en un nuevo escándalo nacional. Esta semana y la previo fueron un tanto mucho más transladadas que de práctica. Es que a causa del vacunagate, encabezado por Ginés González García, ciertos contrarios a la presidencia de Alberto Fernández atacaron a los seguidores oficialistas, entre al humorista.

En este sentido, no es ninguna novedad para el actor. Está habituado a recibir un repudio masivo de determinados ámbitos de la sociedad. ¿Por qué razón? Por su costado kirchnerista, ese que lo invita a confrontar en el momento en que desea y por el que no teme quedar expuesto o recibir algún género de represalias en comunidades o mismo de algún político.

Pero aparte de esto asimismo es muy detestado por ciertas de sus oraciones poco afortunadas. En el momento de opinar sobre diferentes temas, Dady no mide sus expresiones y en ocasiones atentan contra el confort común. Por servirnos de un ejemplo, una de sus afirmaciones mucho más retumbantes se dio el 12 de octubre del 2020, en el momento en que mencionó que deseaba atropellar participantes de la manifestación contrarios con un camión.

“Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio… no te das un concepto”, expresó el humorista en su programa radial, donde trabaja ya hace rato. En este sentido, este dicho puntual no le salió para nada económico. Es que fue denunciado en la Justicia como en el momento en que recientemente fue lapidario contra el campo.

De esta forma las cosas, los comentarios negativos hacia su persona van y vienen y de ahí que no se alarma. Pero en las últimas horas varios se preguntaron si se vacunó con la Sputnik V, después del escándalo del vacunatorio VIP. Según circuló, no se habría aplicado ninguna dosis. No obstante, una cibernauta se preguntó: “Dady Brieva se vacunoiii???? Se entero de su gobierno asesinoiii”.