God of War fué entre las sagas mucho más esenciales para ubicar a PlayStation como líder en consolas, y Sony lo sabe mejor que absolutamente nadie. Por esa razón desde la PS2, cada consola tuvo cuando menos una distribución de la licencia fundamentada en la mitología griega, y eso no semeja que cambie. Pero asimismo sus desarolladores se han comenzado a concentrar en otro género de proyectos.

Esto lo entendemos pues Sony Santa Monica, la desarrolladora que se ha solicitado desde hace tiempo de los juegos de God of War, está empleando hace algunas semanas para un enigmático emprendimiento que aún no fué comunicado. Todo apunta a que se trataría de un juego de plataformas para PlayStation 5, pero no dieron mucho más datos sobre esto de manera oficial.

No obstante, es mediante las ofertas de empleo que aprendemos este género de información, y en este momento han anunciado una exclusiva. Tras haber dicho que tienen vacantes en áreas de producción, Quality Assurance, diseño y demás, en este momento han comunicado mediante Twitter su última oferta de empleo: en un caso así es para un escritor de guiones primordial del juego de plataformas.

«Buscamos a un profesor de las historias a fin de que se una a nuestro equipo en un nuevo título sin comunicar como Escritor de guiones Primordial», escribieron mediante la comunidad. «El candidato ideal tiene un dominio de la narración y entiende intensamente la relación entre la jugabilidad y la narrativa», escribieron mediante su página oficial sobre la vacante de trabajo.

«Este sujeto va a ser responsable de hacer historias capaces, arcos de individuos sólidos y un diálogo convincente, mientras que sostiene un enfoque igual en la construcción y avance del equipo de redacción», sigue la descripción de la oferta, aparte de realizar ver que procuran a alguien que tenga mucho más de 10 años de experiencia. Todo lo mencionado apunta a que va a ser un juego enfocado en la narrativa como God of War, pero indudablemente de otro género en tanto que procuran a un nuevo escritor.