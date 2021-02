Pese a lo extraño y también inconsistente que todavía es el planeta tras la pandemia, hay algo que esta noche proseguirá pasando igual que de año en año: los Golden Globes 2021, con su 78° liturgia. Tina Fey y Amy Poehler van a conducir esta día, desde Novedosa York y Los Ángeles respectivamente, y todos y cada uno de los nominados van a hacer presencia virtual. Algo que no cambiará es que, igual que siempre y en todo momento, se van a hacer conjeturas sobre quiénes son los preferidos para ganar.

Por el lado del cine, la película que transporta las de ganar en la categoría de Drama es The Trial of the Chicago 7, que fué ovacionada por lo importante y crítica que es de la política de en la actualidad y del pasado. Asimismo en Drama, los actores primordiales que mucho más chances tienen son el difunto y venerado Chadwick Boseman por Ma Rainey’s Black Bottom; y la atractiva Carey Mulligan por Promising Young Woman.

Daniel Kaluuya, a quien conocimos por su increíble papel como personaje principal en Get Out, indudablemente sea quien se lleve la estatuilla por Mejor Actor de Reparto en una película, con Judas and the Black Messiah; y Amanda Seyfried tiene muchas chances de llevarse Mejor Actriz de Reparto por la increíble Mank. En lo que se refiere a comedia, Borat Subsequent Moviefilm semeja ser la preferida.

La secuela a la película de culto de Sacha Baron Cohen indudablemente asimismo sea la que le de a la refulgente Maria Bakalova, en su primer papel profesional, el Globo de Oro a Mejor Actriz, comedia o musical. Sería rarísimo que Sacha Baron Cohen mismo no sea premiado con Mejor Actor, comedia o musical; puesto que recibió exactamente el mismo premio por su actuación en la Borat original, allí por 2008.

En la situacion de televisión, The Crown y Ted Lasso son las preferidas para Mejor Serie de Drama y Mejor Serie, comedia o musical respectivamente, en tanto que las dos tuvieron mucho éxito en el uso contínuo. Jason Bateman indudablemente sea premiado por Ozark en Drama, exactamente la misma Emma Corrin por su deslumbrante papel en The Crown; al paso que Jason Sudeikis y Kaley Cuoco tienen muchas chances para ganar en el rubro de comedia.