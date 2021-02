La partida del expresidente Carlos Saúl Menem, a sus 90 años, conmovió a muchas figuras del espectáculo. Una de ellas fue Graciela Alfano, quien tuvo un fugaz romance con el mandatario mucho tiempo atrás. En diálogo con TN Fin de semana, la mediática habló sobre el vínculo que los unió en aquél entonces.

“Lo conocí cuando él había salido de la cárcel, era el caudillo con las patillas, con un gesto revolucionario y sus ideas. Teníamos largas charlas. Yo estaba casada en ese momento con Capozzolo. Nos veíamos muy a menudo. La relación que tuvimos fue posterior”, señaló al aire.

“Él se enamoró de mí. Al punto tal que cuando se separa de Zulema me pide que me vaya vivir con él a Olivos. En ese momento yo estaba casada. Realmente no prosperó. Pero él tuvo un enamoramiento fuerte. Después se fue enfriando la relación”, contó. “Yo no quería ir a visitarlo a la Quinta de Olivas. Entonces me invitaba a un barco en medio del Río de la Plata“, recordó.

“El siempre decía que admiraba mi belleza y mi inteligencia. Yo lo volvía loco porque le preguntaba muchas cosas. Me gustaba su sabiduría, cómo manejaba los temas, cómo no se enojaba, analizaba con una frialdad tremenda, con inteligencia. Manejaba las piezas de ajedrez sin esa emocionalidad que muchas veces nos hace cometer errores. El siempre llegaba al objetivo que quería, eso me atraía mucho”, señaló la mediática que definió al riojano como un “gran seductor”.

“Su presencia, su personalidad transformaba a la gente. Tenía una gran seducción. Tenía una personalidad altamente atractiva. Las personas inteligentes son las atractivas. Y él lo era”, afirmó.

También habló sobre el fallecimiento, que se produjo luego de estar dos meses internado en el Sanatorio Los Arcos. “Me parece que cómo se muere habla mucho de la persona. Morir rodeado de sus familiares habla de la persona, más allá de todo lo que pensamos políticamente. Murió en paz con las personas que lo querían, qué más se puede pedir“, indicó.