Graciela Alfano siempre y en todo momento se las arregla para estar en el centro de la escena mediática. Últimamente, la actriz charló del romance que tuvo con el expresidente Carlos Menem, a escasas horas de su fallecimiento. La polémica no se realizó aguardar y en internet la tildaron de “desubicada” y también “muy inoportuna”.

En esa ocasión, en frente de las críticas, Alfano se defendió con un irónico comentario en su cuenta de Twitter. : “Chiquis, las entiendo y perdono sus comentarios medioevicos. , si fuera , asimismo estaría colérica”, y además de esto acompañó esa oración con una fotografía en biquini.

Este viernes, en diálogo con el software Enganche, de FM947, Graciela recordó el acercamiento que tuvo con Diego Maradona. “Para un cumpleaños Maradona me obsequió un brillantito divino. A mí no me agradaba que me obsequien cosas y me preguntaba si lo utilizaba y le dije que lo acepté pues era educada. Y un día me lo puse y no me lo saqué jamás mucho más, lo tengo puesto ahora mismo“, contó.

Sobre su vínculo con el Diez, añadió: “La primera oportunidad que lo vi tenía 14 años y 22. Era chiquito, mi papá lo llamaba ‘joya Maradona’. Años después viajó a España y le hicieron una nota donde mencionó que se encontraba enamorado de una actriz argentina, Graciela Alfano. Le preguntaron si le había dado bola y ha dicho la realidad, que no. Después nos hemos visto inmensidad de ocasiones“..