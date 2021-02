Eduardo Feinmann fue una de las figuritas difíciles del verano. Es que luego de su inesperada salida de A24, el pretigioso conductor coqueteó con varios canales de la televisión argentina. Finalmente, el periodista terminó firmando contrato con LN+ tras arduas negociaciones que demoraron más de un mes. Luego de tanta espera, el día del debut de Feinmann en su nuevo canal se encuentra a la vuelta de la esquina. Es que el conductor ya tiene día y horario para comenzar su nuevo desafío.

«Gran equipo a partir del 22 de febrero, a las 18, en @lanacionmas: @SilMercado @dlaje1 @GuillermoLabord @gabrieliezzi @ZinClaudio. Los esperamos», precisó Eduardo Feinmann en Twitter, dando la noticia más esperada por sus seguidores. De esta forma, el conductor volverá a conducir un noticiero en horario central tras su salida de A24. Incluso, el comunicador se dará el lujo de volver a realizar el pase con Jonatan Viale, quien también se sumó a las filas del canal del diario La Nación.

Además de su programa propio, Feinmann también será panelista del ciclo de Luis Majul. «Desde el 23/2, conduciré #Voces por @lanacionmas. De ma a vi 22 hs, me van a acompañar @edufeiok @PRossiOficial @willykohan @_LauraDiMarco @josedel_rio @paulinor76 @fernandocarnota @drasmartinez @andahazi y @martintetaz», precisó el conductor en su cuenta de Twitter, anunciando el equipo de mega lujo que lo acompañará. Cabe destacar que Majul fue el primero en abandonar el Grupo América para pasar a las filas de LN+.

A fines de diciembre, Feinmann de despidió de A24 con mucha nostalgia. «Vamos a extrañar esta casa. Pero bueno, la vida continúa», expresó el conductor, haciendo su último pase en la señal del Grupo América con Jonatan Viale. «Último pase. Se nos termina. Lo siento como un hogar, como una familia. Yo me crié acá de verdad, me crié acá en serio. Venía desde los cinco años a este estudio con mi viejo, chiquito, con los rulos. Es mi casa. Saludo a todos, son todos familia, ¡cómo no los voy a extrañar! Pero siempre se está volviendo», expresó por su parte el hijo de Mauro Viale.

«Hoy fue el último programa de Realidad Aumentada del año en @A24COM. Terminó un ciclo espectacular. Lleno de entrega y pasión por el periodismo. Nos vamos con la alegría de haber dado todo, de haber sido críticos, de no hacer militancia y de liderar la franja», agregó Viale, quien luego firmó contrato con LN+ al igual que su histórico compañero. De esta forma, ambos volverán a encontrarse y a realizar el mítico pase en un desafío absolutamente diferente.