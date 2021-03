El anuncio oficial sobre el regreso de Mirtha Legrand y Juana Viale a la pantalla de El Trece llegó con una serie cambios en la grilla de Telefe con el fin de vencer a su principal contrincante. Por lo anterior, a la «Noche de Mirtha» le tocará pararse frente dos programas muy fuertes: el que lleva adelante Iván de Pineda y el que conduce Andy Kusnetzoff.

Lo mencionado implica una movida contundente ya que las horas previas a la emisión de «PH, podemos hablar» estaban destinadas a la famosa comedia protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña, «Casados con hijos». Según la información que compartió el periodista Pablo Montagna desde Teleavisador, la modificación llegará el próximo sábado.

De esa manera, se emitirá un especial de famosos que asistieron «Pasapalabra» a partir de las 20:30 hasta las 22:00, horario en el que comienza el programa de entrevistas de Kusnetzoff. Como producto de esas alteraciones en la programación de Telefe, Juana Viale batallará contra el programa de preguntas y respuestas media hora y luego pasará a su contienda habitual con «PH».

Además, por primera vez en semanas, se reactivó la cuenta de Instagram de Mirtha Legrand y brindaron algunos adelantos sobre lo que se espera para el fin de semana. «Comenzamos la cuenta regresiva! Cinco días para que llegue el sábado con el regreso más esperado de la televisión argentina», aseveraron desde la cuenta oficial de la histórica conductora.

A pesar de la batalla televisiva que llevan adelante, Viale y Kusnetzoff parecen tener la mejor onda. De hecho, el presentador de Telefe habló de un buen gesto que tuvo la nieta de Mirtha Legrand cuando estuvo enfermó: «Yo a ella la conozco vino a la radio, tengo una empatía. Te puedo decir que me mandó un saludo cuando me internaron. La señora es la señora, la he cruzado. Pero a Juana la conozco más, era otra cosa. Los medios comparan los programas, pero nunca me comí esa».