Realmente fuerte. De esta manera fue lo que sucedió este lunes por la mañana en América televisión, mucho más exactamente en el software que conduce Antonio Laje. Y sucede que el conductor ha conocido transformarse en una de las considerables figuras de la señal, al lado de Jorge Rial, Luis Novaresio, Guillermo Andino, Mariano Iúdica y Alejandro Fantino. No obstante, en esta ocasión, quedó en el ojo de la tormenta como raras veces antes.

Como era de aguardar, el periodista se manifestó con relación a la «vacunación VIP» que salió a la luz en los últimos días, y que aun, le costó el puesto a Ginés González García en el Ministerio de Salud de la Nación. Pero esto no fue todo, puesto que en el software asimismo dialogaron con el exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein, quien se desempeñó a lo largo del orden de Mauricio Macri.

Esto produjo un fuerte revuelo en las comunidades, mucho más exactamente en Twitter, donde los individuos no se han quedado mudos y salieron a apuntar contra Antonio Laje con gravísimas acusaciones. «Y sí, imagínate que tuvimos un presidente que dejar sin vacunar a la multitud y encima se vencieron todas y cada una @lajeantonio enserio que proseguís realizando política y no te acordás de nada, seriamente que no te importo que la economía de MM fue un desastre, seriamente que no afirmabas nada que se tragó los $», aseguraron.

«Che, @lajeantonio no te cansás ¿no? Lo grande que ha de ser el sobre», «A @lajeantonio lo ahuyentan 30 vacunas pero no: jueces de corte por decreto, parques eólicos, ausol, blanqueos, Iron Mountain, deuda por 100 años, FMI y fuga, un submarino hundido, rebaja a secretaría de ministerios, vencimiento de vacunas y rebrote de sarampión y ninguna renuncia», arremetieron sin piedad.

«@lajeantonio@A24COM que vergüenza Laje, le afirma a Rubinstein ‘ud. fue ministro de Salud’, no, fue secretario, no existía ministerio, a lo largo de su administración se perdieron una cantidad enorme de vacunas y charla de ética y ética», «La realidad que antes, era de ver a Antonio Laje para informarme un tanto sobre Covid-19 generalmente, pero observando que saca al impresentable de Rubinstein (tipo nefasto para la salud de los argentinos), se tacha de la lista a ese programa…», dispararon.