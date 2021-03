Este miércoles, Luciana Salazar dio una larga nota al programa Intrusos (América) y lanzo una gravísima acusación contra Martín Redrado. La modelo aseguró que lo que hace el economista es violencia de género y que todo lo que hace es para lastimarla.

“Si vos estás con una persona que está comentando mediáticamente que está con vos, que es una figura pública, y vos vas y hacés todo mal, te sacás una foto… Que para mí es intencional todo, porque tengo las pruebas de todo. Entonces, me estás dejando en un lugar de miércoles, expuesta, para lastimarme. Porque todo lo que hace Martín Redrado es para lastimarme“, señaló Salazar luego de Angel de Brito publicara fotos del ex presidente del Banco Central de la Nación con Lulú Sanguinetti, su ex, en Miami.

“Primero me dice una cosa, después otra. Congeniamos algo, cómo lo íbamos a transmitir en los medios y después va y hace esto. Lleva a una persona (Sanguinetti) cuando dijo, frente a Ana Rosenfeld y otros testigos, que no la amaba más, que ‘tenía fecha de vencimiento’. Y a mí me deja expuesta ahora y él está con ella allá. Fue decisión de él revincularse con la nena. Él puso a la nena en el medio, no yo. Cuando nos empezamos a ver a escondidas por el tema de Matilda, él me pidió tiempo para contárselo a su novia y a su entorno. Al principio lo entendí, nos encontrábamos a escondidas en su oficina y en su casa. Hasta que un día pasó una situación que yo dije ´hasta acá llegu鴔, detalló Luciana.

Luego agregó al borde del llanto: “Fuimos a la casa de él, él me dijo que estaba por venir su hija a buscar algo, ‘son 15 minutos y se va, ¿te querés quedar arriba?’, me dijo, y yo le contesté que sí. ’Por favor, controlá que la nena no hable, no grite’, me pidió. Había pasado una hora y yo todavía estaba ahí. En un momento escucho el ascensor que subía y me empezó a temblar el corazón como si estuvieran entrando ladrones y yo me tenía que esconder para que mi hija no gritara. Esa situación… lo digo y me pongo muy mal. Tuve que hacer pasar a mi hija por una situación que no nos merecíamos”.

Sobre lo que hizo a partir de ese momento, expresó: “Ese día me sentí lo peor y lo llamé y le dije ’todo por tus mentiras, basta, se terminó, o le decís la verdad a tu novia o se terminó con nosotras´. Entonces él se dio cuenta de que eran incompatibles las dos cosas. Él nos eligió a nosotras. Esta oportunidad se la di yo a él. Yo tengo que le pedí a Martín que nos deje tranquilas, que nos deje tranquilas, que se quede con su novia. Martín me pidió. Vive lastimándome. No habla pero habla con los hechos. Habla por él su hijo (Tomás) y habla por él la foto. Cuando está conmigo es otra persona“.

Sobre el supuesto arreglo económico que tendría con Redrado, Salazar enfatizó: “Me sorprende que el abogado de él, Fernando Burlando, dijo que sí. Yo le pregunto a Burlando si tiene en su poder algún tipo de acuerdo nuestro porque no lo sé. Tanto se habla de un acuerdo, ¿ustedes vieron algo firmado por Martín y por mí?“.