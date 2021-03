Guillermina Valdés fue entre las novedosas convidadas a Los Mammones, el software que conduce Jey Mammon por la pantalla de América.

A lo largo de la charla deseó aclarar de qué forma y cuándo conoció a Marcelo Tinelli, y también procurar acabar con los comentarios de que el conductor era amigo de Sebastián Ortega y que le “robó la mujer”.

“Nos presentó Paula, una amiga mía. no lo conocía a Marcelo, lo había cruzado en 2 o tres acontecimientos. Siempre y en todo momento estuvo el tema de ‘la mujer del amigo’, tal y como si la mujer fuera de alguien. no era la mujer de absolutamente nadie. Una relación de amistad no era, jamás habíamos compartido un cumpleaños, un bautismo, jamás vino a mi casa. Habían trabajado juntos y en acontecimientos sociales nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad. Está bueno poder aclarar eso. se encontraba divorciada, Sebastián se encontraba en pareja con una muchacha divina (Ivana Figueiras)”, empezó contando la actriz y empresaria.

“Fue todo rarísimo para mí, a nivel de tener que apagar el TV a fin de que a mis hijos no les afecte. Fue dificil para todos. Hubo una cosa de irrealidad, de muchas personas comentando. soy como muy justa, en el momento en que algo me semeja injusto Marcelo me afirma ‘no salgas a responder pues si no los temas medran’. Fue un enorme estudio para mí, no se encontraba tan expuesta. Uno aprende.”, comentó Guillermina con honestidad.

“Está bueno poder decir que a Marcelo lo conocí en 2012, nos presentaron. Jamás tuve la posibilidad de aclararlo, me da la sensación de que está bueno. Si uno tiene paciencia y espera, llega la posibilidad de expresarnos. No todos poseemos un micrófono para charlar del otro y disponemos ese poder”, aclaró Valdés.

Entonces, especificó: “Comenzamos a salir. Tuvimos un transcurso ahí, le digo que se encontraba confundido. afirma ‘comenzamos en el mes de junio de 2012’. le digo ‘no, te confundiste’. ¿Viste en el momento en que los modelos se confunden, como que veía? Nos estábamos conociendo. Para mí comenzamos en el mes de enero de 2013. Lo otro fue como un mar de disparidad que vino, absolutamente nadie aguardaba, y nos golpeó fuerte a los 2”.

Al final, consultada por la convivencia con Tinelli, en especial dada la proporción de trabajo que tiene , la modelo confesó: “Nos observamos bastante, poseemos 2 departamentos y vivimos y dormimos juntos todas y cada una de las noches. le planteé los de los 2 departamentos, éramos varios, con varios hijos de distintas edades. Era bien difícil la situación de cada uno de ellos, distintas progenitores, distintas historias. soy mucho más solitaria, necesito mis espacios, es mucho más pegote”.