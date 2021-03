Guillermina Valdés pertence a las figuras públicas mucho más predominantes de la Argentina, adjuntado con Pampita y Mica Viciconte. La exmodelo causa inclinación en las comunidades, con sus jugados outfits y manuales de make up. Sin embargo, varios la conocen por ser la mujer del flamante conductor, Marcelo Tinelli. En este contexto, la rubia se ganó la convidación a “Los Mammones”. Allí aclaró datos de su polémico comienzo con su pareja: «Tuvimos un transcurso».

“¿De qué manera lo conociste a Marcelo? Hubo un individuo en común, ¿no? Alguien que los presentó”, deseó comprender el conductor, asumiendo que indudablemente sería una historia que habría contado en algún instante. “Pero el público se moderniza”, ha dicho Jey, con lo que Guillermina respondió: “Sí, nos presentó Paula, una amiga mía. lo conocí a Marcelo, por el hecho de que no lo conocía a Marcelo . lo crucé en uno o 2 acontecimientos. Lo conocí a Marcelo en el 2012”.

Valdés aprovechó el instante para aclarar que no se había visto con el presentador antes de esa ocasión, en tanto que en el momento en que han comenzado hubo varios comentarios de infidelidad a su expareja. Mammón expresó que no era preciso comunicarlo «en tantas ocasiones». Sin embargo, la celebridad insistió: «¿Sabés que jamás tuve la posibilidad? ¿Viste lo que digo de la justicia y que todo llega? Me da la sensación de que está bueno».

«Comenzamos a salir, Amado Jey y tuvimos un transcurso ahí. siempre y en todo momento le digo a que se encontraba confundido, por el hecho de que iba y venía. Siempre y en todo momento afirma ‘comenzamos en el mes de junio de 2012’. No, le digo, vos te confundiste. Viste en el momento en que los modelos se confunden. Veía. Estábamos conociéndonos. Comenzamos para mí en el primer mes del año de 2013, pero para asimismo fue realmente difícil esa situación», contó Guillermina Valdés.

«¿De qué forma es convivir con ? Va, no lo ves jamás, por el hecho de que entre el fútbol y la tele», disparó Mammón. «Nos observamos bastante, vivimos juntos. Poseemos 2 departamentos, pero de todos modos vivimos juntos arriba. Dormimos juntos todas y cada una de las noches, pero bueno como teníamos muchos hijos, tomamos la resolución. Tomé, se lo planteé de vivir de este modo separaditos, pues a conocer contamos muchas edades. Estuvo bueno», declaró la actriz.