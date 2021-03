Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación entre 2006 y 2013, estuvo en Intratables y dio fuertes definiciones sobre esta época política. El dirigente, el día de hoy distanciado del Frente de Todos y crítico del gobierno nacional, cargó contra el presidente Alberto Fernández y el exmandatario Mauricio Macri y los calificó de “invotables”.

Consultado sobre la renuncia de Marcela Losardo, Moreno expresó: “El inconveniente no es el gabinete, es el presidente. Piensa mal y actúa mal. Si pensás mal, es realmente difícil accionar bien. Una vez lo echaron del gobierno y estuvo bien echado. No renunció, lo echaron. Cristina ahora lo ha dicho en un libro, que tenía en el gobierno un operador de Clarín”.

“A Alberto Fernández lo conozco hace 30 años, a mí no me sorprendió. Las selecciones son la promesa del pueblo, que haya un rotundo triunfo del peronismo, no de los amarillos ni del Frente de Todos. ¿Quién va a votar a Macri? Es un haragán fracasado. A Alberto Fernández tampoco. Macri y Alberto son invotables”, añadió.

Moreno confirmó que se marcha a enseñar en las selecciones legislativas por la provincia de Buenos Aires y que existen varios aspirantes peronistas que podrían competir por fuera del Frente de Todos, como Chiche Duhalde, Graciela Camaño y Florencio Randazzo. Asimismo expresó que le encantaría que Miguel Ángel Pichetto se que se encuentra en la Localidad de Buenos Aires, y que sostiene diálogos con .

El exsecretario de Comercio estimó que Alberto Fernández “no es peronista” y lo chicaneó por el hecho de que “se incentiva con los vídeos de Alfonsín”. Para finalizar, criticó una declaración de Cristina Kirchner: “Mencionó que no tienen la posibilidad de acrecentar las jubilaciones pues nos encontramos endeudados. Eso aquí o en la China tiene por nombre ajuste. Están ajustando. No se debe romper con el FMI, pero eso no quiere decir que no le aumenten a los retirados”.