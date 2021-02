Pese a que se desempeña en los medios desde hace más de dos décadas, Hernán Drago cobró popularidad este año luego de convertirse en uno de los panelistas de Pampita y de estar todas las noches como invitado regular en «Bienvenidos a bordo» junto con Guido Kaczka. El modelo se volvió rápidamente un personaje muy querido por el público. Horas atrás, en una de las emisiones del ciclo, el intérprete sorprendió a todos al contar que Gustavo Conti le propuso un canje «caliente».

«Gustavo Conti y Hernán Drago. Preparados… ¿Se tienen en el WhatsApp ustedes? ¿Se Whatsappean de vez en cuando?», indagó Guido, antes de que comenzara la competencia. «Sí, la otra vez hablamos», manifestó el esposo de Ximena Capristo. Intrigado al respecto, Kaczka indagó: «¿Qué hablaron?». Pese a que Gustavo prefería no revelar lo sucedido, Hernán Drago lo mandó al frente. «Me quiso pasar un canje», afirmó el expanelista de «Pampita Online».

«¿Cómo que te quiso pasar un canje? ¿Qué canje?», preguntó Guido Kaczka, quien no podía creer lo que estaba pasando. «Un canje de carbón me pasó», expresó el modelo. «Me están cargando que ustedes tienen gratis el carbón», lanzó el conductor de «Bienvenidos a bordo«, muy sorprendido. Por eso, Gustavo Conti tuvo que dar explicaciones en vivo. «Pasa que un amigo mío tiene movida de carbón y me preguntó si le podía conseguir a alguien para promocionar su marca», manifestó.

«Fabrica carbón, ‘Carbón Los Leños’», agregó después Conti. «¿Esa es la marca? ¡No se podía decir! Justamente era un canje… La cantidad de asados que te vas a hacer…», exclamó Guido Kaczka, quien retó al esposo de Ximena Capristo por su comentario. Después de ese instante, el periodista inició el desafío en el que Hernán Drago venció a Conti, alargando su racha en el desafío de la rosca.

Otro de los momentos que tuvo al modelo como protagonista fue cuando se vistió de Sergio Dalma para interpretar el tema «Bailar pegados». En esa presentación, Hernán Drago se lució, acompañado por dos bailarines. «Mirá cómo hace. ¡Es Sergio Dalma! Bailar con Drago es bailar. ¿Por qué canta así, le quedó carne en el diente? Ah, bueno… Dios mío, me da un ‘julepe’ bárbaro, ja. Cuando él arranca a cantar, los bailarines empiezan a bailar. ¡Es increíble! Solo cantan cuando canta Drago, ja. Ya están hueveando, locutor… ¡Fuerte el aplauso para Hernán Drago!», gritó Guido Kaczka al ver a su colega.