El emprendimiento ingresó este viernes por Miembros del congreso de los diputados. El extremista Cacace mantuvo que debería haber quedado un 25% para todas las compañías, como la reforma de 2017.

Martín Guzmán presentó este viernes el nuevo emprendimiento para cambiar las alícuotas de Ganancias corporativas, que para el oficialismo es un «alivio» fiscal para el 90% de las compañías, al paso que para Cambiemos hablamos de un impuestazo que solo va a traer mucho más recesión.

Sucede que ámbas interpretaciones tienen sentido: si se toma presente que el año pasado se pagó una alícuota del 30%, con esta ley la mayor parte de las compañías van a pagar menos. Pero si se contempla la reforma tributaria sancionada en 2017, que preveía un 25% general para este año, las de mayor facturación se van a ver perjudicadas. Y de esta forma cada uno de ellos tiene su relato.

El ministro de Hacienda envió una reforma hace un mes para manejarla al lado de la que eximía de abonar Ganancias a usados y retirados con hasta 150 mil pesos de capital, pero no pasó el filtro de los legisladores oficialistas.

Respetaba el 25% para las ganancias inferiores a 1.3 millones y al resto les aplicaba escalas de ajuste suficientes a fin de que Cambiemos denuncie un impuestazo a compañías con Ganancias de 108 mil pesos por mes. Sergio Massa y Máximo Kirchner no lo toleraron y armaron una asamblea con Guzmán el martes para mudarle los proyectos.

Consiguieron que escribiera otro emprendimiento de ley y lo enviara este viernes con montos bien distintas: hasta 5 millones de Ganancias netas van a pagar 25% y solo si les va mejor va a haber un retoque, pero siempre y en todo momento sobre el excedente.

Así, con rentas de hasta 20 millones van a pagar lo mismo que compañías mucho más chicas ($1.250.000) mucho más el 30% sobre la ganancia mayor a 5. Y las que son todavía mucho más rentables aportarán $5.750.000 y el 35% sobre el excedente de 20. El pago de dividendos queda en 7% y no en el 13% de la reforma de Macri.

Lo que hay de todos modos es un incremento de impuestos, no un ‘alivio’. Además de esto, la reforma tributaria de 2017 procuraba gravar mucho más los dividendos para de esta manera recompensar la reinversión de las utilidades.

«La iniciativa es que comencemos a revertir la reforma tributaria del macrismo y realizar una segmentación: el 90% de las compañías, que la mayor parte son pequeñas y medianas empresas, van a bajar de 30% a 25% en Ganancias, las considerables proseguirán pagando 30%; y las muy enormes, que son 1300, pagaran 35%», interpretó este jueves Anabel Fernández Sagasti, miembro del senado del Frente de Todos y entre las que participó de la asamblea para ablandar a Guzmán.

«Pienso que este consenso es un paso esencial para una justicia redistributiva y una mano esencial a las pequeñas y medianas empresas, que son las que desarrollan trabajo ahora mismo tan bien difícil», resaltó. Pero en Cambiemos piensan que esas supuestas 1300 compañías asimismo deberían abonar menos.

«Lo que hay de todos modos es un incremento de impuestos, no un ‘alivio’. Además de esto, la reforma tributaria de 2017 procuraba gravar mucho más los dividendos para de esta manera recompensar la reinversión de las utilidades», se quejó el diputado extremista Alejandro Cacace.

Solo las compañías muy enormes van a pagar mucho más, que son 1300. Es una mano esencial a las pequeñas y medianas empresas, que son las que desarrollan trabajo ahora mismo tan bien difícil.

«Este emprendimiento da marcha atrás y deja esa lógica, reduciendo la alícuota para dividendos, en menoscabo de la inversión. Todo lo mencionado se da en un contexto donde las compañías padecen una presión tributaria récord del 106%, la segunda mucho más alta de todo el mundo, en concordancia al Banco Mundial».

«La progresividad del impuesto a las ganancias de sociedades no trabaja como la progresividad del impuesto a las ganancias sobre la gente físicas. En la gente físicas prácticamente toda la carga recae sobre el contribuyente, al tiempo que las compañías tienen la aptitud de mover su impuesto a los usuarios en los costes. Por lo que el alegato de ‘vamos a cobrarles a las compañías’ no es mucho más que oratoria de verdad», concluyó el puntano. El emprendimiento, por el momento, no posee agenda en comisiones.