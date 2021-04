Desde hace varias semanas que en River hay una novela que parece no tener fin. Rafael Santos Borré queda libre en el mes de junio y todavía no se sabe lo que sucederá con su futuro una vez que se termine el vínculo con el Millonario. Si bien parecía que tenía todo acordado para seguir en Brasil, tanto Palmeiras como Gremio desistieron de la contratación. Ante un panorama de incertidumbre, André Cury rompió el silencio y realizó una revelación sobre el próximo destino del colombiano.

Para los que no lo conocen, Cury es uno de los agentes deportivos más importantes de Brasil, y desde hace varios años trabaja como intermediario en diferentes operaciones. De hecho fue el encargado de cerrar el pase de Neymar a Barcelona, por lo que tiene una influencia muy grande no solo en Sudamérica, sino también en Europa. En esta ocasión trató la posible llegada del delantero al Brasileirao, algo que por ahora no ocurrió.

“Las ofertas que yo he trabajado fueron muy, muy buenas porque los clubes no tenían que pagar un traspaso. Pero así es el mercado en el fútbol. Estuvo cerca de Gremio y Palmeiras, pero el problema no fue el jugador. Los clubes no tuvieron sustentación”, comentó en primer punto, comentando que la pandemia generó un importante déficit económico en las instituciones. “No sé si Palmeiras o Gremio van a volver por Borré. Creo que es un jugador espectacular y una gran persona también. Van a aparecer otras ofertas por él. Estuvo cerca de los dos equipos», sentenció en TNT Sports.

Por otra parte, Cury fue consultado sobre la posibilidad de que Borré emigre al Brighton de la Premier League, y el agente fue terminante. “Brighton no es un equipo para Borré, él está para grandes equipos que disputan títulos”, afirmó. De esta manera la chance de llegar a Inglaterra se va diluyendo, aunque desde la representación del colombiano están trabajando muy duro para conseguir una propuesta importante del viejo continente de acá a dos semanas.

Por último, el intermediario brasileño se refirió a la chance de que River reciba a modo de resarcimiento, y reveló cuál es la idea de Borré. “Estuve pocas veces con Rafa, pero siempre me dijo del respeto y el cariño que tiene por River, quiere dejarle algún dinero al club. Es un chico muy bueno, de buena familia”, concluyó. Si bien en un momento se pensó que el Millonario podía quedarse con una cifra cercana a los 3 millones de dólares, hoy todo hace indicar que será mucho menos, aunque todo depende de la buena voluntad del jugador.