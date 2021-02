Tucu López se encuentra dentro de las figuras públicas actualmente, al lado de Barbie Vélez y Miriam Lanzoni. El mediático forma una parte del programa “Corte y Confección conocidos”, donde debe probarse en el planeta de la tendencia y es evaluado todo el tiempo. En una de sus devoluciones, López dio una dura contestación al jurado Benito Fernández y lo calló: “Hace siete años que nos encontramos en el software y no sabés quién soy”.

Benito se encontraba por ofrecer su opinión sobre el diseño que había hecho el concursante en el momento en que se confundió al decir nombre del bailarín. Esta situación no agradó bastante a Tucu, quien no vaciló en llevarlo a cabo comprender. “Tuco”, ha dicho el evaluador. “¿Tuco me afirmaste? Como la salsa. Hace como siete años que nos encontramos en exactamente el mismo programa y no sabés quién soy”, lanzó el locutor picante y sin filtros. “Es el Tucu López”, corrigió Andrea Politti.

“Es que me da fideos con tuco”, continuó con el chiste Benito. Una vez terminado el instante de tensión, el jurado se metió de lleno en su juicio “ A conocer, no veo la innovación, eso es lo que me pasa. No veo la innovación, comprendo lo que desearon realizar a fin de que se pegaran todas y cada una de las prendas. Me da la sensación de que está bien, pero queda como insertado, como que no debe ver con el grupo, eso es lo que deseo que comprendan”, expresó Benito Fernández.

Y añadió: “Me da la sensación de que la iniciativa de tensión estuvo buena para realizar un equilibrio. Pero ahora teníamos exactamente los mismos recortes que el previo, como que en otro género de intervención. La verdad es que queda como un injerto en algo que no es para esa prenda”. De vuelta Tucu López le respondió sin ofrecer vueltas. “Tengo una pregunta desde la mucho más absoluta ignorancia. Si alineamos a todo el equipo y nos ponemos uno al costado del otro”, empezó.

“¿Vos proseguís suponiendo que no hay una capacidad ahí?”, cerró el novio de Jimena Barón. “No, pues no me agrada en el grupo. Pero veo que trabajaste un montón, y eso lo valoro. Para mí es un 7”, sentenció el diseñador. Pese a la tirantez, el mediático logró preservar la tranquilidad y adquirió una aceptable nota. ¿Qué le deparará la próxima devolución del jurado? ¿De qué forma reaccionará?