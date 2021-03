De la misma Beto Casella y Germán Paoloski, Walter Queijeiro se posiciona como entre los cronistas mucho más entretenidos de la televisión argentina. El comunicador se ganó la convidación al programa radial “Hay una mañana”, conducido por Diego Moranzoni y Maggie Vigil. El popular conductor descubrió un apunte inédito de Walter. ¿Cuál va a ser?. “Has sido un enorme asesor”, lanzó en pos del mediático

La nota empezó sin sobresaltos. Diego recordó sus anécdotas con Queijeiro en “Antes del Mediodía”. Sin embargo, aprovechó el instante para pasarle factura por algo del pasado: “No vino a mi casamiento”. “Pues indudablemente tenía un viaje o una transmisión, no recuerdo el motivo”, se justificó el panelista de “Bendita televisión”. “Sí, sí, me avisaste, me hiciste obsequio, pero no viniste”, disparó Moranzoni.

Dejando atrás su reproche, el presentador soltó: “Has sido un enorme asesor, era la cordura y era la rebelión”. “Hay una palabra que tiene mala prensa tristemente, los medios toda vez que lo digo en ‘Bendita televisión’ me ponen la marcha, me tildan de orate… y es el orden… vos eras un tipo desordenado, por norma general el caos… me pondré serio. La alegría está socia al caos, el ser distinto, la rebeldía está socia al caos y el caos es malísimo. En ese instante eras un tipo desordenado y con llevar a cabo unos cambios podías tener otros desenlaces y es lo que hiciste”, recordó Walter Queijeiro.

El animador prosiguió por exactamente el mismo sendero y recordó los consejos del morocho y declaró: “Proseguí varios de los consejos”. “¿Cuáles?”, deseó comprender Maggie. “Con el dinero”, se sinceró Diego. “Son numerosos consejos… los consejos no son exactamente los mismos para Diego Moranzoni que para otra persona es exactamente lo mismo. No es exactamente la misma rutina de gimnasia de Sol Pérez que de Diego Moranzoni, había que llevar a cabo ciertos cambios. A otro que habría que hacerle una nota a conocer si el sirvieron los consejos es a Darío Barassi, otro tipo desordenado, otro género de caos y con ciertos pequeños cambios pasó”, explicó el invitado.

Vigil le solicitó que fuera a lo preciso y aclarara qué fue precisamente lo que le ha dicho para asistirle a progresar. “Que debía ordenarse… ¿Qué deseaba? ¿esta vida u otra vida? No, otra vida, bueno… a conocer… en su instante deseaba conformar una familia, bueno eso no va si llegarás a las seis siete de la mañana… ¿esto conspira o asiste para tu propósito? Conspira, bueno, eliminalo… Darío Barassi en su instante, era letrado y trabajaba de notero asimismo en ‘AM’, iba por todos lados, se quedaba dormido en el software y le digo cuál es tu sueño. Trabajar en el teatro. Bueno, en el estudio de abogacía, ¿está a favor o en contra? En contra, bueno dejalo”, recordó.

Y añadió: “En ciertos instantes hay que realizar sacrificios y tomar resoluciones. pasó de trabajar en teatros a los costados, trabajaba sobre Montevideo, Uruguay, a estar en la calle Corrientes no es que pasa de un día para otro, hay que determinar lo que uno desea”. Examinando las expresiones del entrevistado, la conductora lo equiparó con un gurú y Walter manifestó: “Soy como un entrenador no rentado… me agrada el tema pero bueno en un caso así me falta información… o asesor… un año fui asesor en la política”. Diego añadió un apunte: “Walter fue asesor de Quilmes en el transcurso de un año”.

Tras una extendida charla de introspección y consejos, Maggie Vigil le solicitó a Queijeiro un consejo para la autovaloración. “Confiar en vos mismo. Rodeate de personas positivas no que no te comenten nada pues hay gente con buenas pretenciones que te tienen la posibilidad de marcar pero lo negativo, fuera”, expresó el comunicador. Logró referencia asimismo a su mujer, con la que estuvo 6 años y medio de novios antes de casarse en 2003: “La besé por vez primera en el mes de mayo del 96”. “Qué tierno, como te acordás”, delimitó Moranzoni.