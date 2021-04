Sin dudas, hablamos de entre los temas mucho más fuertes y comentados actualmente. Después de que Matías Morla rompiese el silencio en “televisión Nostra”, el nuevo período de Jorge Rial, Mario Baudry, el letrado y pareja de Verónica Ojeda salió al cruce como jamás. Fue en el software de Guillermo Andino, “Es por ahí”, el que se emite por medio de la pantalla de América televisión, donde no se guardó nada.

“Hay denunciadas 4 cuentas en el exterior con un monto de cerca de US$7 millones, pero que en la sucesión todavía no están. Esos exhortos que salieron en los medios se equilibraron por el hecho de que esa plata debe entrar a la cuenta de la sucesión, y ahí recién se hará la partición. Ese es todo el patrimonio que hay”, arremetió el letrado mucho más polémico que jamás.

“Ahora están todos y cada uno de los papeles en el expediente. Según las gacetas preparadas que prosiguen el patrimonio de los futbolistas, se charla de una fortuna de 500 millones de dólares americanos, pero en la sucesión hay cero, mantuvo Mario Baudry, y se refirió a una oración de su compañero. “Antes facturaba Diego, en este momento se murió, en este momento facturan las fabricantes y las fabricantes son mías”, aseveró Morla en su instante.

“Es decir, las fabricantes están a nombre de una compañía donde él es titular con Maxi Pomargo, conformada en 2016 en Dubái”, mantuvo la pareja de Verónica Ojeda. “Maradona tenía costos siderales en las tarjetas de crédito que no utilizaba. La Justicia está estudiando todos y cada uno de los movimientos patrimoniales, pues a Diego lo tenían bien solo en el instante en que ellos precisaban llevar a cabo algo; como dicen en los audios ‘dale pastillas y que no moleste’ o ‘que no tome alcohol tras las 7 de la tarde’”, aseveró.

“Y los certificados se adulteraban a los efectos de firmar ciertos contratos. Todo está en análisis, en tanto que es una situación muy complicada. La Justicia está estudiando todos y cada uno de los movimientos patrimoniales, pues a Diego lo tenían bien solo en el instante en que ellos precisaban llevar a cabo algo. La Justicia se va a apoyar en la tecnología para investigar desde dónde se hicieron los costos de las tarjetas de crédito que tenía el Diez, puesto que, en una ocasión, el vencedor de todo el mundo procuró emplearla pero no ha podido. Estas tarjetas reportaban costos de 800.000 pesos por mes”, sentenció Baudry conmocionando a Andino.