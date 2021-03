El día de hoy fue un día muy particular para los maradoneanos. Es que los entusiastas de Diego Maradona se reunieron esta tarde en el Obelisco para soliciar Justicia por el fallecimiento del Diez. No obstante, la movilización no acabó de la mejor forma: un conjunto de individuos aprovechó la conglomeración de gente para hurtar y producir desmanes. En la mitad del caos y descontrol en la marcha, Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe debieron escapar del centro de la escena.

«Menos mal que Dalma, Claudia y Gianinna solicitaron que la marcha fuera con barbijos y en paz. Los inadaptados de siempre y en todo momento brindaron la nota: hay forcejeos y latrocinios de celulares en el Obelisco. debieron escapar como lograron, en la mitad del caos. No aprendemos mucho más», precisó el panelista de «Cortá por Lozano» Nicolás Peralta en Twitter. De esta manera, la movilización que empezó siendo pacífica para soliciar Justicia por Diego Maradona, acabó de la peor forma.

Después de los accidentes en la marcha, Dalma Maradona rompió el silencio en las comunidades: «Desgraciadamente fuimos caminanado hasta el Obelisco lo mucho más bien hasta el momento en que la prensa se nos tiró encima, fue irrealizable continuar continuando por el hecho de que la prensa asimismo comenzó a mover. No fuimos a ofrecer notas por el hecho de que no era nuestro propósito. Absolutamente nadie insultó a mi mamá como desean inventar y no nos refugiamos en un hotel», precisó la hija del Diez, abatida.

Gianinna, por su lado, había sobre aviso ayer que iba a formar parte de la movilización: «Mucho más audios escucho, mucho más deseo a mi perro. ¡Si de ahí que soy una hija de pu…, evidente que me alegra saberlo!. Mañana 18 horas. Justicia por mi papá, caiga quien caiga”, precisó la hija mucho más chavala del Diez por medio de una historia de Instagram. Podemos destacar que Dalma como Gianinna culpan al polémico ambiente del Diez de haber descuidado los últimos instantes de vida del exentrenador de Gimnasia.

Raramente, Dalma y Gianinna sumaron a una inopinada oponente últimamente. Es que Ana Maradona, hermana del Diez, disparó munición gruesa en oposición a sus sobrinas: «En el momento en que dejen de realizar circo mis sobrinas y dejen de enviar tanta mier… Perdón, pero encima nuestra y de gente que es… inocente. Entonces ahí sí hablaremos y a decir nuestra verdad», expresó la hermana del astro en diálogo con «Intrusos», abriendo la polémica.