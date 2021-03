Hoy se cumplen 45 años del golpe cívico militar que sufrió la Argentina y Pablo Duggan en su editorial del programa Buenos Vecinos de Radio 10, habló acerca de los desaparecidos y calificó como «rídicula» la discusión sobre los 30.000 y añadió: «En el fondo, quienes cuestionan a los 30.000 desaparecidos hacen un favor porque permiten explicar por qué es tan importante sostener la desaparición de los 30.000″.

«Sin darse cuenta, los bobos que cuestionan ésto, Darío Loperfido y otros personajes, hicieron un gran favor porque terminaron generando que mucha gente saliera a explicar, con argumentos espectáculares, la importancia de sostener la cifra de los 30.000 desaparecidos», afirmó y recalcó: «Sostenerla a muerte. Le hicieron un favor a quienes queremos sostener: Memoria, Justicia y Verdad».

«Problemas graves» con la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires

Por otra parte, el periodista afirmó que la vacunación contra el coronavirus atraviesa «problemas graves» en el distrito porteño y como ejemplo, detalló que a cientos de profesionales de la salud que iban a recibir la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm en el Estadio Monumental se le cancelaron los turnos. Lejos de quedarse callado, afirmó: «Otro éscandalo que tiene el gobierno de la Ciudad con maltrato a gente que estaba esperando para vacunarse».

«Ayer les confirmaron el día y el horario. Hoy fueron al Estadio de River y se encontraron con que no los iban a vacunar», precisó y recalcó: «Una cosa de verdad desastroza que no se entiende». Para concluir, se refirió a la salud de Víctor Hugo Morales y explicó: «Voy a dar una información que no es mala, pero tampoco sé si es buena. Pero tengo que darla porque todos estamos muy afectados por ésto».

En ese sentido, contó que el periodista fue transladado en la mañana de hoy a terapia intensiva y acorde con el parte oficial, el comunicador «está mejor de la voz y le grabó un mensaje a su familia en el que les cuenta que pasó una noche sensacional». Además, las autoridades médicas resaltaron que «está bien descansado» y «que está respirando muy bien y que se siente muy contento».