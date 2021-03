Hace algunas semanas se conoció que Marcelo Tinelli regresa a El Trece con «La Academia», un programa en el que los conocidos van a deber enfrentar distintas retos en el chato de lo físico. Si bien no se conoce la fecha precisa del estreno del certamen, Ángel de Brito charló con Laura Ubfal en «Gossip» y dio numerosos datos atrayentes

En forma de introducción, se refirió a las figuras convocadas: «Flor Vigna, Karina La Princesita, y Ángela Leiva van. La llamaron nuevamente a Débora Plager y ayer charlé con Laura (Fernández) y me mencionó que por el momento, no. Que le chifla la iniciativa, que está muy cómoda con trabajar ahí pero está grabando una película y tiene otro emprendimiento de ficción. es súper riguroso».

«Antes del ‘Cantando’ el canal me había hablado de otro programa, me agradaría pero entre ‘me agradaría’ y la verdad hay un mar. Primero fue el ‘Cantando’ y en el momento en que acabó el Cantando se charló de una segunda parte. Al canal le agradó bastante la pareja que edificamos con Laura conque nada, es un emprendimiento hacia adelante pero nada preciso», descubrió el conductor sobre los comentarios que estuvieron circulando.

Tras la confirmación de Pampita y Jimena Barón al jurado de «La Academia», De Brito examinó a sus colegas: «A mí Pampita me agrada, alén de nuestras diferencias y alén de nuestros combates mediáticos que son solo eso. Después nos llevamos bastante bien, Hernán Piquín que pertence a los nombres que da vueltas, asimismo me agrada»

« desea ser jurado hace rato pero la complicación es mudar de país, el está en La capital de españa hace bastante tiempo», expresó el presentador sobre el Bailarín. En ese marco, se sinceró: «Jimena Barón me sorprendió, su nombre incluido en este jurado, pero me da la sensación de que está realmente bien. Jimena conoce realmente bien el reality, hay que ver después si se lo banca pues desde Gasalla para aquí hubo numerosos que no resistieron al ritmo del reality, cosas que pasan que son propias del programa. Me agrada bastante Moria, me agrada bastante Flor Peña, el primer año que estuvo, el segundo no».

