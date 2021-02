La segunda temporada de la serie de españa La peste llega para el público de America Latina el próximo lunes 22 de febrero a las 22:00 de forma exclusiva por HBO y HBO GO. La novedosa temporada, que fue grabada íntegramente en Andalucía, va a contar de seis capítulos de 45 minutos de duración. Los 2 primeros fueron liderados por Alberto Rodríguez y los 4 sobrantes por David Ulloa.

Cinco años tras la última enorme epidemia de peste, Sevilla consiguió restituirse. Prosigue sosteniendo el monopolio del comercio con las Indias y su prosperidad va en incremento. Pero el desarrollo de la población se dispara alcanzando unos máximos históricos. El gobierno no es con la capacidad de dar de comer a sus pobladores ni de asegurarles servicios asistenciales mínimos. El descontento popular medra y se cristaliza en el nacimiento de La Garduña, el delito ordenado, que tomó el control de la región.

Al elenco personaje principal encabezado por Pablo Molinero (Mateo), Sergio Castellanos (Valerio), Patricia López Arnáiz (Teresa), Jesús Carroza (Baeza) y Cecilia Gómez (Eugenia), se aúnan Federico Aguado (Pontecorvo) que va a dar vida al nuevo asistente de la región y primer político de la temporada, Luis Callejo (Conrado) y Estefania de los Santurrones (María de la O).

Construída por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, La Peste tiene un equipo técnico de expertos con una refulgente trayectoria cinematográfica y varios Premios Goya. Entre , Manuela Ocón (Directiva de Producción); Pepe Domínguez del Olmo (Directivo de Arte); Fernando García (Vestuario); Yolanda Piña y Paco Rodríguez H. (Maquillaje y Peluquería); Juan Ventura (Coordinador de Efectos Digitales), Daniel de Zayas (Sonido) y Julio de la Rosa (Música). José M. G. Moyano es el directivo de postproducción y la fotografía es de Andreu Adam.

Recordá que puedes regresar a conocer los capítulos de la primera temporada en HBO GO, y no te pierdas los nuevos capítulos desde el lunes 22 de febrero por HBO y HBO GO.