Dalma Maradona y su hermana Gianinna están de pie de guerra con el periodista de espectáculos Luis Ventura desde hace unos meses. Eminentemente por las acusaciones de Luis en contra suya, tras el fallecimiento de Diego Maradona. Hasta el día de hoy, Claudia Villafañe sostuvo el silencio sobre todos y cada uno de los estos que se muestran día a día. Todo hasta ayer, donde logró un muy, muy duro descargo en su cuenta oficial. ¿Contra Luis Ventura?

Todo se dio en el marco del Día En todo el mundo de la Mujer. Fecha por la que su hija mayor asimismo se expresó en su perfil de Instagram. «En el Día de la Mujer he decidido decir BASTA. Basta de ser sumisas y estar expuestas al hostigamiento de una prensa no libre. En pos de intereses extraños que van en oposición a la realidad y de la justicia. Intereses que el día de hoy no dan la cara», empezó diciendo la organizadora de acontecimientos.

«Intereses que se ocultan y que mandan un ejército vestido de periodismo que comunica distorsionando la realidad. Mandamos carta archivo para despertar la conciencia, con la promesa de llegar a sus fibras mucho más sensibles», siguió. «Pero tristemente todo fue en balde», añadió Claudia. ¿Contra Ventura y Matías Morla? En tanto que como entendemos, el letrado del astro del fútbol es el primordial señalado por la familia de Diego.

«No tenemos la posibilidad de mantenerse mucho más inactivas, basta de agravios. ¡Basta! En este día tan particular, la mejor forma de honrarlo es accionar, o sea BASTA», cerró expresando la mamá de Dalma y Gianinna. Como entendemos, hasta el día de hoy había optado por almacenar silencio y acompañar a sus hijas desde su rincón de madre. ¿Qué le habrán dicho sus entusiastas sobre este posteo? ¿Qué van a pensar el letrado y el periodista de espectáculos? ¿Qué la llevó a romper el silencio?

Debemos recordar, que hace pocos días atrás Villafañe estuvo asimismo en la boca de todos tras estar comunicado en directo en «Polémica en el Bar», el software que sale al aire de América televisión. Allí se encaró a Mauricio D’Alessandro, el letrado defensor de Matías y asimismo a Rocío Oliva, en tanto que la panelista mantiene que fue la culpable de no poder ingresar al velatorio de El Diez. ¿Va a ser verdad?