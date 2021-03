Hernán Drago estuvo como invitado en el programa Es por ahí (América TV), y contó algunos detalles desconocidos de su carrera como modelo. “Tuve dos propuestas indecentes a lo largo de mi vida”, anticipo Drago antes de contar todo con lujo de detalles, aunque sin dar nombres.

“Una fue cuando empecé a trabajar como modelo a los 17 años con un booker. Había hecho un casting internacional para trabajar en Nueva York, me llama y me dice que había quedado. Pero que si quería hacerlo tenía que acostarme con él”, comentó.

Luego el modelo agregó: “Yo le contesté que me pasara todos los castings que creía que tenía condiciones y que lo otro no me lo vuelva a mencionar. A los días entró una persona nueva en la agencia y le conté lo que pasaba. No me creyeron entonces agarré mi book y me fui y nunca más trabajé para esa agencia”.

Más adelante, tuvo una situación similar que decidió enfrentar con un toque de humor. “El otro fue en un contexto de trabajo. Había hecho la gráfica de una fragancia internacional y viajé por el mundo para presentarla. Cuando me estaba sacando una foto en un evento, una mujer se me acerca y me empieza a piropear. Me dijo: ‘si tengo que pagar, pago’. Esto fue hace 15 años, en ese momento me reía y hasta le dije: ‘¿cuánto hay? Me dijo: ‘hasta 10 mil dólares pago’. Me lo tomé con humor y ese año cambié el auto”, lanzó Drago frente al desconcierto de Guillermo Andino, conductor del ciclo en el que estuvo como invitado.