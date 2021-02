Hernán Drago se calzó el chaleco antibalas para encarnar a Maluma en “Bienvenidos a Bordo”. En el segmento de El Trece que conduce Guido Kaczka, el presentador venía de contar de qué forma fue que escogió ponerle el nombre a su nuevo hijo hasta el momento en que entonces apareció el modelo para interpretar al artista colombiano de una forma especial.

“La cosa es de esta forma. No teníamos nombre, no teníamos nombre, no teníamos nombre. Entonces le afirmábamos ‘ahí está el bebito’ y ‘¿de qué manera está el bebito?’. Pero, viste, bebito en la panza no terminás de hallarte. Entonces, me manda un mensaje y me afirma ‘gordi, no disponemos nombre’. le digo ‘¿sabés qué? En esta ocasión debe ser un nombre TAC, común, familiar, simple. ¿Sabés qué siento? Siento que es Julián. siento que es Julián’”, ha dicho Kaczka.

Y prosiguió: “‘Ah, ¿seriamente sentís eso?’, me afirma Sole, mi mujer. Le digo ‘sí, siento que es Julián’. Voy a casa y le digo ‘hola, Juliancito’. Se encontraba en la panza. ¿Vos sabés que lo deseaba disponer? Pero en el fondo no lo sentía de este modo. Estábamos tomando algo y me afirma ‘¿Es Julián?’. Le digo ‘’¿Sabés que no es Julián?’”.

De esta forma, concluyó: “Me preguntó qué nombre le poníamos. Prosiguieron pasando los días, estábamos probando nombres y en ese instante me afirma uno. Le digo ‘es ese’”. En ese instante, Maximiliano, un participante que pensó que lo sabía, ha dicho “Homero”. No obstante, se confundió. “¿Qué afirmaste? No es Homero, ¡nada que ver!”, le respondió Guido.

Tras este episodio, Drago ingresó al estudio y, al lado de otra persona, imitaron a Maluma, mientras que interpretaban el éxito “Hawái”. “¡Uy, mirá de qué manera se hace Hernán Drago de Maluma!”, fue la reacción del presentador. En el momento en que observó a Hernán, ha dicho: “¿Es Maluma y vino con tu tío? ¡Uno vino con chaleco y otro con un chaleco antibalas!”.