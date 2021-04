Hernán Lacunza, ministro de Economía de Mauricio Macri a lo largo de los últimos meses de su presidencia, charló con Viviana Cana en A24 sobre la coyuntura económica argentina y sobre las probables medidas para contener la segunda ola de la pandemia. Por su parte, criticó al de hoy ministro Martín Guzmán al asegurar: “Esto de la inflación multicausal es la explicación idónea para engañar”.

“Como es natural que hay salida, pero no si proseguimos realizando mucho más de lo mismo. La pobreza no va a bajar 10 puntos en un año, ni la inflación va a bajar 10 puntos en 4 meses. La magia no existe. Tengamos bien el diagnóstico para poder ver la terapia. Esto de la inflación multicausal es la explicación idónea para engañar. Para un gobierno que no posee crédito, toda deuda es impagable”, aseguró.

Lacunza estimó que la causa primordial de la suba de los costos es la emisión monetaria: “La inflación es un embarazo, vos emitís el día de hoy y a los nueve meses tenés inflación. Tiene un tiempo de gestación y también incubación”. De ahí que solicitó no tomar medidas restrictivas extremas por el incremento en los contagios: “La pobreza asimismo aniquila, el día de hoy y a futuro. Y si cerramos las salas un año, nos encontramos incubando la pobreza para en 10 años”.

En exactamente la misma línea, el exministro continuó criticando la cuarentena que impuso el gobierno nacional a inicios de 2020: “Lo que mejor podemos aguardar es que se haya aprendido del año pasado. El problema no era salud o economía. Era contagios contra pobreza. Lo que ocurre es que los contagios se ven rápidamente y la pobreza se ve seis meses después”.

“Frente al desconocimiento y la ignorancia, la prudencia paga. No se debe tomar ninguna solución extrema, pues en el momento en que hacemos las cuarentenas que hacemos, a los seis meses contamos 42% de pobres. Hay que internalizar el accionar de la multitud. La cuarentena rigurosa la levantó la multitud pues no la bancó mucho más”, añadió Lacunza.

Finalmente, dio su opinión sobre el incremento de la pobreza: “El INDEC cada seis meses afirma cuántos pobres hay, y en el medio hicimos un montón de macanas a fin de que esos pobres aumenten, y no nos preguntamos de qué manera llegamos a esa situación. Debemos intentar debatir un tanto mucho más a futuro y no al pasado, pues en el momento en que escucho los debates televisivos donde nos tiramos la culpa por arriba del paredón, me da la sensación de que no sacamos nada en limpio”.