El jefe de Gobierno de la Localidad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió el día de hoy que “este fin de semana se acaban las vacunas” contra el coronavirus en territorio porteño. Frente ello, el alcalde se refirió al faltante de dosis y mantuvo que “el panorama es alarmante si no entran mucho más”. Además, charló de su relación de hoy con el presidente Alberto Fernández.

En afirmaciones en TN, Rodríguez Larreta empezó enseñando que “las vacunas las compra y las provee el Gobierno nacional. La Localidad, vacuna que entra, vacuna que aplica”. Y precisó: “Miraba el promedio y en menos de siete días aplicamos las vacunas. El día de hoy poseemos aplicadas el 78% de las que nos brindaron, y contamos ciertas que son de dosis 2, que no las tenemos la posibilidad de utilizar hasta el momento en que pasen los 21 días”.

En este marco, logró alusión al retardo del arribo de sobra dosis para batallar al Covid-19. “El panorama es alarmante si no entran mucho más vacunas. Había una previsión de ingresar un lote de Spuntik V la semana próxima. Si entran esas vacunas, podríamos finalizar de vacunar a todos y cada uno de los mayores de 80 años la próxima semana”, aseveró. Mientras, “para este fin de semana estaríamos finalizando todo el sistema médico, personal de salud público y privado”.

Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño advirtió: “Este fin de semana se acaban las vacunas en la Localidad pues vacunamos veloz. Vacuna que entra, vacuna que se aplica enseguida”. Y ejemplarizó: “Esta semana hemos proporcionado 17.000 turnos. Contamos vacunas para esta semana. Todas y cada una de las semanas fueron 47.00 turnos y lo vamos a cumplir”. Y destacó: “Este fin de semana vamos a agotar esos 47.000 turnos que teníamos para esta semana”.

“Hace bastante que no tengo asambleas con ”

Por otro lado, Rodríguez Larreta charló de su relación de hoy con el jefe de Estado Fernández tras ser consultado sobre si hubo una reciente charla con . “No charlé con el Presidente. El pasado día coincidí con instantaneamente de los 200 años de la UBA, pero no charlamos. Únicamente nos saludamos”, aseveró. Y aclaró que el tema de las vacunas contra el coronavirus es un tema que lo charlan entre los ministros de Salud de Nación (Carla Vizzotti) y de Localidad (Ferán Quirós).

“Hace bastante que no tengo asambleas con . Participé en entre las videoconferencias con todos y cada uno de los gobernantes hace un mes, pero no tuve asambleas con ”, ha dicho, y mentó el acercamiento de gobernantes hace una semana, al que no asistió gracias a la presencia del rechazado por la oposición Gildo Insfrán, gobernador de Formosa.

De cualquier manera, el mandamás porteño resaltó: “ creo en el diálogo, de la búsqueda de acuerdos. Y siempre y cuando hubiese apertura de charlar de otros temas estaré”. Si bien mantuvo: “En este momento, tal como creo en el diálogo y en el consenso, asimismo creo muy firmemente que estoy en conflicto de los adelantos del Gobierno sobre la Justicia, con lo que ha dicho el Presidente el 1º de marzo respecto de hacer una comisión para evaluar o valorar a los jueces, estoy en conflicto con las afirmaciones de la vicepresidenta donde tiró durísimo contra toda la Justicia”.

“Todo eso atenta contra la división de poderes, contra un sistema republicano y la Constitución”, disparó. Y también logró alusión a la designación de Martín Soria como próximo ministro de Justicia. “Con exactamente la misma solidez que estoy en conflicto con eso, asimismo estoy en conflicto habiendo escuchado ciertas afirmaciones del últimamente comunicado ministro, que está en exactamente la misma línea”, sentenció.