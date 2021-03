Horacio Rodríguez Larreta estuvo este martes en el software de Luis Novaresio en A24 y criticó a Alberto Fernández por sus situaciones a lo largo de los últimos tiempos y singularmente en su alegato frente a la Reunión Legislativa. Además de esto, el jefe de Gobierno de la Localidad de Buenos Aires charló sobre la campaña de vacunación y sobre la oportunidad de suspender las PASO.

Siendo consultado sobre su opinión de Alberto Fernández, Rodríguez Larreta apuntó: “Tomó una actitud considerablemente más próxima a Cristina Kirchner. No es lo que pienso que es bueno para Argentina. Me sentía mucho más reconocido en el momento en que nos convocó a trabajar por la pandemia a mí y al resto de los gobernantes. Aun para la reforma judicial se deberían buscar acuerdos”.

“En el momento en que va por el sendero de la división y la riña como el 1° de marzo, no es el sendero que creo. Precisamente está tomando esa dirección en el momento en que mencionó que se encontraba según con Cristina por la Justicia. Sé que en el tercer mes del año de 2020 había una actitud mucho más conciliadora y en este momento escucho uno que busca dividir Argentina”, añadió.

En lo que se refiere a la campaña de vacunación, el jefe de Gobierno porteño explicó que la Localidad de Buenos Aires tiene dosis para utilizar “hasta este sábado” si no llegan mucho más, si bien en las últimas horas trascendió que podría partir un vuelo hacia Rusia entre el día de hoy y mañana. Por su parte, negó la oportunidad de una vuelta a una cuarentena rigurosa.

El de la viable suspensión de las PASO fue otro de los temas que tocó Rodríguez Larreta, que opinó: “Hay que hacerlas. No mudar las reglas para la próxima decisión pues siempre y en todo momento está teñido por la conveniencia. Que se discuta para la próxima decisión. No se si vamos a tener internas, pero me semeja sanísimo”.

Entonces, tuvo un cruce con la periodista Rosario Ayerdi, quien después de que el jefe de Gobierno afirme que condena la “crueldad institucional” de Gildo Insfrán, le preguntó si asimismo condenaba las represiones de la Policía de la Localidad a las marchas de los trabajadores de la salud, a simpatizantes en el velorio de Diego Maradona o a los que se manifestaron por Santiago Maldonado.

“La Policía de la Localidad responde en el momento en que hay crueldad sobre , que fue lo que pasó en la situacion Maradona, están todas y cada una de las imágenes televisivas”, respondió Larreta, frente a lo que la periodista contestó que “lo mismo afirma Insfrán”. “No sé lo que afirma, digo que no estoy conforme con una manera de gobierno de 25 años déspota, no charlé de la opresión. No hay solo una demanda de crueldad contra la Policía de la Localidad que no haya sido investigada intensamenta”, completó Larreta.