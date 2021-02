River derrotó tres a cero a Rosario Central en el regreso al Monumental después de las refacciones que se hicieron a lo largo de la pandemia. El Millonario no estuvo exacto, lejos de su mejor nivel, pero aún de esta forma le alcanzó para ser justo merecedor del triunfo frente a un equipo que soportó hasta donde ha podido. «El día de hoy ligamos«, sentenció Marcelo Gallardo que examinó el acercamiento con Juan Pablo Varski y Pablo Giralt en TNT Sports.

«El día de hoy ligamos lo que quizás no ligamos en el partido frente Alumnos. Estuvimos bastante imprecisos en el primer tiempo, pero el juego se abrió en el segundo tras el gol y la expuslión del chaval de Central», aseveró el Muñeco que se brindó entero en la nota y charló de todo. «Siento bastante orgullo por de qué manera está medrando el club en infraestructura, las novedades que hicimos en pandemia y uno apunta a eso que quedará», aseveró.

«Alén de los sistemas a mí me resulta interesante mucho de qué manera nos disponemos para ocupar los espacios, esto necesita una enorme vocación ofensiva, pero no significa nada. Lo esencial es que tenemos la posibilidad de amoldarnos a divertirse con distintas sistemas», explicó sobre su búsqueda con la línea de tres. «La iniciativa no va a mudar, procurar hallar y marchar a la medida de tener el control del juego, buena secuencia de pases, precisión en los pases».

Comenzó Palavecino

Respecto al debut de Agustin Palavecino, quien ingresó con el acercamiento tres a cero arriba, aseveró: «Tiene buen pie, buena visión de juego.Tendrá que amoldarse al ritmo del fútbol argentino. Tendrá que habituarse a la agresividad de nuestro fútbol, a la agresividad física, es muy capaz y va a contestar realmente bien», opinó Gallardo sobre el volante ex- Platense.

Club que medra

«Ver el desarrollo del club, en la contrariedad, en la problemática social y económico provoca que uno se sienta mucho más a gusto. Y el día que vea que no logre seducir a los que están conmigo, y el resto no se sientan determinados, después observaremos. El día de hoy disfruto de lo que hago y donde estoy y vivo el día a día. Lo que no deseo es pasar el instante, lo que deseo es proseguir teniendo las ganas de mover y sostenernos confrontados», concluyó.