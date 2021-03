Desde que llegó a «Masterchef Celebrity 2» Andrea Rincón viene dando varios tropezones. Durante algunas semanas estuvo en los jueves de delantal gris o domingo de eliminación. Sin embargo este jueves el desafío la terminó beneficiando y pasó al frente con su tortilla de papas. Tal es así que hasta el jurado la halagó. En palabras de Germán Martitegui: «Hoy te ganaste mi respeto».

Al comienzo del capítulo 24 del reality de cocina Santiago del Moro saludó a los jueces y fue el encargado de informar cuál sería la consigna para los 6 peores cocineros de la semana. De esta forma, Georgina Barbarrosa, Candela Vetrano, Alex Caniggia, Daniel Aráoz, Dani «La Chepi» y Rincón debieron preparar la tortilla de papas. Una receta que a simple vista parece sencilla pero tiene sus dificultades.

Pasando por varias frustraciones, la actriz decidió poner todo de sí misma y lograr consagrarse con la mejor tortilla de la noche. Así organizó su estación y siguió todos los consejos al pie de la letra. Incluso al momento de dar vuelta la tortilla, se mostró paciente y confesó entre risas que su preparación pesaba “cinco kilos o más” ya que le había puesto muchos ingredientes.

Pero la verdad llegaría con la degustación. Antes de pasar al frente, afirmó detrás de cámaras: «Estoy contenta porque la di vuelta, y no se desarmó. Me quedó babé, no se llegó a quemar. Y tenía miedo porque nunca hice una tortilla tan grandota, le puse como ochocientos huevos”. La respuesta de los cocineros expertos a medida que iban probando era sumamente positiva.

Tal es así que el jurado más exigente, hablamos de Martitegui, lanzó: «Hoy te ganaste mi respeto. Desde el principio estuviste súper concentrada, hiciste algo que pensamos que no iba a salir bien, que era usar un wok para una tortilla, es algo que yo nunca vi, y te salió bien. Estabas orgullosa de lo que estabas haciendo, y se nota. Es una re tortilla”. Mientras que Donato de Santis y Damián Betular también la llenaron de halagos.