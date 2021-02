Romina Gaetani se encuentra dentro de las actrices mucho más conocidas de la Argentina, al lado de Ángela Torres y la China Suárez. La intérprete ha compartido elenco con distintas personalidades del medio, entre el actor chileno, Benjamín Vicuña. En 2011 se emitió “Herederos de una venganza”, donde trabajaron juntos y han comenzado a aparecer fuertes comentarios de romance entre los compañeros. En un diálogo, recordó que allí se brindaron un febril beso. ¿Hubo romance?

En aquel instante Vicuña se encontraba en pareja con Pampita. Los chimentos no sorprendieron, en tanto que tiempo antes lo habían relacionado con otra conocida actriz. En verdad, se llegó a filtrar información de que exactamente la misma modelo habría llamado a Gaetani para advertirle que no se aproxima a Benjamín: “No te misiones con mi marido”. Sin embargo, estas ediciones han quedado en el aire y jamás llegaron a confirmarse.

A lo largo de una entrevista con Crónica, Romina Gaetani descubrió una esencial información sobre un beso en ficción que se dio con el papá de Benicio: “Hubo un beso que me di con Benjamín Vicuña. no chapábamos comúnmente, pues era el marido maltratador, nunca había un beso. Y hubo cuando estábamos en un campo abierto y en un instante vino un chape por el hecho de que estábamos bien… y dije ‘Ah, mirá aquí, qué cosa’. Chillaban ‘corte’ y no escuchábamos nada”.

La actriz definió ese beso como “el más destacable beso en ficción”. Tiempo atrás atrás, Gabriel Oliveri, íntimo amigo de Pampita descubrió en “Beato Sábado” la actitud que toma la mediática en el momento en que considera que su pareja puede serle infiel: “Existe algo que les contaré y que les gustará sobre qué hace Pampita. No hablaré ni con quién, ni con qué administración”, empezó diciendo el panelista de ‘Beato sábado’ sin ofrecer nombres que lo comprometan”.

“Si Pampita sospecha que el marido está con otra, levanta el teléfono y afirma: ‘hola, fulana, ¿vos andas con mi marido?. ‘No’. ‘Ah, bueno, gracias’. Marca lote. Siempre y en todo momento lo hizo”, ha dicho Oliveri. Esta versión coincide con las infiltraciones del pasado. ¿Va a haber habido algo entre Romina Gaetani y Benjamín Vicuña?. De momento no se confirmó que haya sido de este modo, si bien tras las afirmaciones de Romina, las habladurías medran. ¿Cualquier día se va a saber si hubo un segundo beso, fuera de la ficción?