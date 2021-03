Después de los accidentes sucedidos en Chubut en el momento en que llegó el presidente Alberto Fernández el sábado pasado para sobrevolar las ubicaciones mucho más perjudicadas por los incendios en el sur de la Argentina, el fiscal Carlos Díaz Mayer aseguró que avanza la investigación y que fueron determinados, cuando menos, a 10 de los atacantes que participaron. Aclaró que todos son ciudadanos de Lago Puelo.

El fiscal dialogó con Gustavo Sylvestre en Radio 10 esta mañana y mantuvo que están “tratando detectar a todos y cada uno de los que estaban en estos altercados, desde imágenes de cámaras de vigilancia y de televisión que allí estaban”. En esa línea, manifestó: “En la última hora de ayer de noche me reafirmaron que estaban todos determinados. Hasta la actualidad son todas y cada una personas que viven en Lago Puelo”.

Sobre la investigación aclaró que solicitó mucho más medidas para ofrecer con el paradero de todos y cada uno de los implicados y saber si fue un acto ordenado o espontáneo. Del mismo modo, mantuvo que de momento no las puede descubrir “a fin de que no se frustren”. En relación a los determinados recalcó: “De momento no hay ningún elemento para soliciar la detención. Hay ocasiones que por ahora no podríamos develarlo”.

Y explicó que “en el código provincial el fiscal no toma declaración, lo ordena el juez. Buscamos unos cuantos elementos y lo va a hacer en el momento en que la fiscalía se lo solicite, todavía no está pedido nada”. Frente el interrogante si se intentaban personas que demandaban en oposición a la megaminería, el fiscal aclaró que “es una parte de la investigación” pero que “había gente con pancartas, banderas y camisetas”.

Camioneta identificada

Los cronistas le preguntaron al fiscal por una camioneta que “según dicen está inscripta y forma parte a la división de investigación de la policía de Chubut” y que participó de los altercados. Sobre esto, Díaz Mayer apuntó que “la camioneta es del área de indagaciones. Sus ocupantes son personal policial que estaban en el sitio, una parte del conjunto operativo que había establecido la policía de Chubut en el sitio”.