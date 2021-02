Alejandro Fantino al lado de su equipo de «Fantino a la Tarde» el software que efectúa en América televisión todas y cada una de las tardes, lanzó ayer una deslumbrante encuesta que ocasionó polémica entre el público. Como entendemos, esta clase de ida y vuelta con la multitud es frecuente y a lo largo de todo el año discutieron a través de investigaciones los temas mucho más picantes de esta época de este país.

Entre tenemos la posibilidad de menciar el regreso a clases, la temporada de verano y las vacaciones, el tiempo de la cuarentena, la vacunación, por ejemplo cuestiones. En esta ocasión, el coronavirus y la vacunación volvieron a ser tema, tras el escándalo de la vacunación VIP y que se conociese que en Santa Fe, solicitan que los presos sean vacunados. Aparte de un profundo enfrentamiento entre los panelistas, Alejandro deseó saber la opinión de la multitud.

Fue conque por medio de la cuenta oficial de la productora del período en Twitter escribieron: «LA ENCUESTA DE LA TARDE: ¿Andas según que vacunen a los presos en Santa Fe?», en conjunto 1249 personas votaron y el 95% del público señaló que no, al tiempo que solo el 5% que sobra optó por el si. Además de esto, la multitud dejó considerable suma de mensajes en el posteo para justificar su opinión.

«Los presos tienen derechos, pero habrían de ser los últimos de la lista», «Primero hay que vacunar a la multitud mayor de 65 años», «Mi mamá tiene 86 años y todavía no logró el momento para lograr vacunarse, por favor, ¡¿Qué nos encontramos opinando?! «, «¡Hay que vacunar a los ancianos!», «En el planeta hay un plan de vacunación, prosigan ese», «Los criminales últimos, lo que hacía falta…», manifestaron los navegantes.

En el enfrentamiento en el programa, Fantino deseó comprender primordialmente la opinión de Carlos Regazzoni, el médico que está que se encuentra en cada emisión desde el momento en que empezó la pandemia, puesto que , gracias a su profesión tiene la información mucho más clara y también esencial que algún otro miembro del período. «De merece o no merece ni charlemos, pues eso significaría poner una cuestión ética que este tema no debe tener. El preso está cumpliendo su pena y merece tener atención médica como cualquier humano. Merecerla la meritan todos, el tema es si resulta conveniente o no es conveniente. Hay un conjunto prioritario por el hecho de que tiene un 20% mucho más de opciones de fallecer que el resto, que son los mayores de 65 años», expresó el experto.