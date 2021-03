Nicole Neumann es una de las modelos más hermosas de la Argentina, al igual que Pampita, Sol Pérez y Luciana Salazar. En sus redes, compartió una nueva sesión de fotos para la Revista Nubilis. La rubia posó con un delicado vestido de novia e hizo suspirar a sus fans. En las imágenes, se la puede ver con su largo atuendo blanco, escotado, con un cinto y mangas con transparencias. A la vez, lleva el cabello recogido y un ramo de flores en su mano. “Siempre impecable”, reconoció un seguidor.

La conductora de “Santo Sábado” adelantó que pronto saldrían todas las fotografías y esperó que sus admiradores estén atentos. En su perfil de Instagram, la fanática de la moda mostró el outfit que utilizó para su programa junto al Pelado López. Usaba una larga camisa que tenía dos colores. Una mitad era blanca, y la otra era rosa con un diseño negro y dorado. “No es solo la belleza, sino el magnetismo de tu esencia”, la halagaron.

Recientemente, a Mica Viciconte, la nueva pareja de su ex, Fabián Cubero, le hicieron una pregunta sobre Neumann. Luego de que varias de sus peleas se hicieran públicas, un periodista la interrogó: “¿Las cosas con Nicole se solucionaron, después de todo el tema legal? ¿Sigue el tema del bozal?”. Sin embargo, la deportista decidió evadirlo.

Hace poco, otra de sus antiguas rivales hizo unas declaraciones y varios sospecharon que se refería a Neumann. Ángel de Brito contó todo: “Tiró un palito Pampita, que después le voy a preguntar, no en el chat del jurado, sino por otro lado. En su programa, recibió un ramo y dijo: ‘Qué lindas las flores que me manda este. No quiero decir mucho porque hay otras conductoras que se ponen celosas que no les mandan nada’”.

“No sé si se refería a Marcela Tinayre, quizás. Me suena que esa bala va para ese lado”, agregó. A la vez, Maite Peñoñori mencionó: “Voy a averiguar, puede ser, porque no hay tantas conductoras”. “¿Sigue haciendo su programa?”, quiso saber otra de las panelistas, a lo que le respondieron que continuaba trabajando en “Nicole al Mediodía” de forma virtual. “Capaz que a ella no le mandaron”, sostuvo Maite.