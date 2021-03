Al igual que Florencia Peña y Marcela Tauro, Mariana Fabbiani se ganó un lugar dentro de la televisión argentina. Desde el final de “Mamushka”, la celebridad avisó que pronto volvería a la pantalla chica. Su vuelta ha renovado Canal 13, ya que supuso un importante cambio de horario para “Los Ángeles de Mañana”, el célebre programa de Ángel de Brito. En este contexto, la blonda revolucionó las redes con un look desenfadado que nadie esperaba. Así se prepara para su vuelta. ¡Imperdible!

La rubia siempre se las ingenia para posicionarse en el centro de todas las miradas, con outfits de lo más inesperado. En esta ocasión, lució un estilo sencillo, con unos jeans y una remera blanca. Utilizó un fondo blanco para ambientar la fotografía y filmación con el que lo posteó en su cuenta oficial de Instagram. Fabbiani recolectó más de 6 mil me gusta y 110 comentarios. ¿Cuál será el próximo conjunto elegido por la presentadora?

Hace poco, ya impactó en sus redes con otro look, aún más asombroso. La animadora posaba con un kimono, con estampados, donde predominaba el color gris y amarillo. Se trataba de un pijama que acompañó con un pantalón del mismo tono amarillento. En aquella ocasión, consiguió más de 12 mil me gusta y 186 comentarios. Lo cierto es que sus 2.2 millones de seguidores están expectantes para saber lo que ocurrirá en su nuevo programa “Lo de Mariana”, el cual se emitirá a partir de abril en El Trece, de 11:30 horas a las 13.

“Desde el 12/4 nuevo horario para #LAM: de 9.30 a 11.30 @LosAngeles_ok @eltreceoficial @MandarinaTVok (sic)”, expuso Ángel de Brito en su cuenta oficial de Twitter, anunciando el cambio de horario. Como adelantábamos antes, ya en el final de “Mamushka”, Mariana Fabbiani vaticinó que pronto volvería a reunirse con su público: “Muchas gracias a vos que estuviste ahí todo el tiempo y todos los días”.

“Fue un placer enorme hacer este programa en este año. Un programa que disfruté hacer en un año tan especial, tan cuesta arriba, y tan difícil para todos. Esto es un hasta pronto, no es un adiós porque dentro de muy poquito nos vamos a volver a encontrar en un nuevo horario. Con un nuevo programa en un horario que amé hacer en este canal y que me dio muchas satisfacciones: voy a estar a la mañana, feliz, y espero que me acompañen. Le agradezco al canal por esta nueva oportunidad que me da, gracias por la confianza”, expresó en aquel momento. ¿Cumplirá las expectativas de los televidentes?