Becky G desde hace varios días viene publicando diversos momentos de su vida personal que tienen que ver con lo bien que la está pasando en este trascurso de febrero 2021. En primer lugar y hace algunos días atrás compartió un video donde se la ve a ella bailando con su pareja, el jugador de soccer, Sebastian Lletget y además otro momento en el que se realiza un par de tatuajes.

Por su parte el año pasado fue magnífico para la intérprete de “Mala santa” ya que realizó grandes canciones que se fueron posicionado entre las principales listas de música todo el mundo. Además esto le permitió ser partes de grandes duetos de la música latina que la depositaron entre las mujeres más escuchadas del año. Un claro ejemplo de ello es la canción “No drama” que lanzó junto a Ozuna.

En tanto que en la recta final del pasado 2020 Becky G recibió varios premios por su gran trabajo. Y este año parece seguir por la misma vereda ya que recientemente recibió cuatro nominaciones para los Premios lo nuestro. Allí la bella morena participará en categorías de suma importancia como lo son “Canción del año Pop” y “Artista femenina del año”.

Asimismo la intérprete de la canción “Sin pijama” va por todo este presente año ya que en varias oportunidades ha posteado imágenes de ella dentro de la sala de grabación por lo que sus millones de seguidores se ilusionan con una nueva canción que la posicione en las principales plataformas de música digital.

Por otra parte, recientemente, en su cuenta oficial de Instagram, donde posee más de 25 millones de seguidores, compartió un divertido video desde dentro de su auto donde se la puede ver a ella en primer plano haciendo un doblaje que causó miles de likes y comentarios de sus fanáticos. Además a dicha publicación le agregó el siguiente comentario: “That Mexican-American Spanglish life got me like” (Esa vida del spanglish mexicano-americano me gusta).