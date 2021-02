Mirtha Legrand está cumpliendo 94 años, pero para la histórica estrella de la televisión va a ser una fecha especial. Va a ser el primer festejo sin la presencia su hermana gemela Goldy, fallecida el 1° de mayo del año pasado.

“Es una fecha triste. No está mi venerada Goldy, mi otra mitad. Estuvimos toda la vida juntas, indivisibles. Siempre y en todo momento la recuerdo y la tengo en mi corazón”, expresó la estrella en diálogo con PrimiciasYa.com.

“El festejo va a ser de noche, vamos a ser unos 14 o 15 convidados entre la familia y ciertos amigos. Por protocolo se tienen la posibilidad de hasta 20”, especificó La Chiqui. “¡Nunca pensé en poder llegar a esta edad! Es increíble, merced a Dios por todos estos años que la vida me dió tanto”, meditó.

Además de esto, Mirtha adelantó que esta semana se vacunará contra el coronavirus: “Ahora tengo el momento, no diré qué día. Pero estoy contenta con poder vacunarme”.

Tengamos en cuenta que la semana anterior circuló un fuerte rumor que aseguraba que un equipo sanitario del Gobierno de la Localidad asistiría a su casa para aplicarle la vacuna para el coronavirus.

misma se ocupó de desmentir la novedad. “La vacunación VIP me semeja una vergüenza, verdaderamente. Que ocurra eso en la Argentina es vergonzoso. No comprendo como absolutamente nadie advirtió a quien correspondía que eso no se debía llevar a cabo, que era inmoral. A absolutamente nadie se le ocurrió frenarlo a tiempo, que es lo que debían haber hecho. Absolutamente nadie ha dicho: ´Aquí no se vacuna a absolutamente nadie con permisos´. Desgraciadamente, no fue de esta manera”, manifestó.