El Dipy apuntó contra Juan Cabandié, ministro de Ámbito y Avance Sostenible de la Nación, por los incendios que desde el pasado domingo golpean las provincias de Chubut y Río Negro. Además de esto, lo acusó de no llevar adelante tareas para apagar el fuego y demandó su renuncia. “Hay que adquirirle uñas postizas a fin de que se rasque mejor”, expresó.

El artista de cumbia contó que charló con populares que viven en la región. “La multitud perdió todo”, señaló en el software Viviana con vos (A24). Entonces, se preguntó: “¿Y dónde se encuentran los aeroplanos hidrantes que habían comprado y que habían gastado plata? ¿Dónde se encuentra Cabandié?”.

Leal a su estilo, el Dipy arremetió: “A Cabandié hay que adquirirle unos cuantos uñas postizas a fin de que se rasque mejor las b… Es una ofensa que la multitud pierda todo. Una indignación me da. Les chupa un h… Todo el día lo mismo”, señaló indignado. Además de esto, demandó: “Cabandié, renunciá, capo”.

Entonces, el artista se preguntó por qué razón la dirigencia oficialista no mentaba los incendios y asimismo logró referencia a la militancia joven del Frente de Todos. “Igual que la otra inservible de Ofelia Fernández, que le nos encontramos pagando el sueldo hace 200 millones de años y jamás logró nada. ¿Se acuerdan que el año pasado peleó por el Amazonas? No la escuché con esto”, consideró.

Siendo consciente de sus intensos cruces con el oficialismo, el cumbiero explicó: “El pasado día me preguntaban por qué razón me tiro tanto contra el kirchnerismo.? Por el hecho de que todos y cada uno de los días me levanto y me dan letra”.