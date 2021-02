Stefi Roitman es unas de las figuras públicas más importantes de la Argentina, junto con Lali Espósito y la China Suárez. La modelo incrementó su fama cuando se comprometió con el célebre cantante, Ricky Montaner y se instaló en Miami. Desde allí, recibió la visita de su familia, sus padres y su hermana Chantal y posteó una increíble imagen que impactó a todos por el tremendo parecido que tiene con ellos. “Aguante la familia”, posteó la influencer.

“Postales de unos días que no olvidaré. Nada más importa si estamos juntos. Aguante la familia. Aguante los amigos que son familia. Aguante el amor. Aguante todo. Y gracias por tanto. Tanto tanto amor”, escribió la estrella, junto a 4 postales, donde sale con sus papás y Chantal Roitman. En las últimas imágenes también aparece su prometido. En las primeras horas tras su publicación, la mediática ya había recolectado más de 100 mil me gusta.

Como era de esperar, los 2.8 millones de seguidores de la rubia se percataron del asombroso parecido que mantiene Roitman con sus parientes. “Es increíble como tu mamá, tu hermana y vos tienen la misma sonrisa”, “Tienen la misma sonrisa”, “Familia Colgate”, “Stef sos igual a tu mamá, y tu hermana a tu papá”, “Che, los Roitman todos iguales Stef. Me muero. Que divinos”, “Que lindos todos tienen la misma sonrisa”, fueron solo algunos de los comentarios que le llegaron a la mediática.

Stefi Roitman y Ricky Montaner se fueron a vivir juntos al poco tiempo de haberse conocido. Al principio se vieron “obligados” a convivir, debido la cuarentena forzada por la pandemia del Covid-19. Ella se encontraba en la casa del artista en Miami visitándola y lo que iban a ser unos días, se convirtieron en meses y derivó en una romántica propuesta de casamiento. Durante el encierro recibió inesperadamente la visita de su familia y en cuanto se pudo viajar, la conductora volvió a su país natal para ver a sus allegados.

Sin embargo, las postales que publicó Roitman son de la primera que está ella, con sus papás y su hermana en Miami, junto con su futuro marido. En este contexto, la top compartió otra imagen, al inicio del viaje donde reflejaba todos sus sentimientos: “Después de tantos años estamos vacacionando los 4 juntos. Ahora, además, con un integrante más que no puede ser más increíble (y es mi prometido). Mi emoción es infinita. Estos días están siendo y van a ser únicos, soñados. No me alcanzan las gracias. Vivir esto, abrazarnos cada vez que nos encontramos por la mañana, comer rico, recordar mil anécdotas, recuerdos de años».