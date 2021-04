Esta mañana se suspendió la app de la vacuna para el coronavirus efectuada en el Estadio Único de La Plata por el partido de fútbol de River contra Atlético Tucumán por Copa Argentina. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires envío una notificación para informarles a quienes tenían turno pero, muchas de ellas, más que nada los ancianos no lo vieron y se aproximaron al sitio. La cancelación produjo indignación.

Según la información trascendida quienes tenían turno para este miércoles fueron reprogramados para el sábado próximo debido al partido de fútbol que se jugará en las próximas horas en el estadio «Diego Armando Maradona» de La Plata, situado sobre Avenida 25. Múltiples personas se trasladaron hasta el sitio y allí se enteraron de la suspensión, con lo que debieron regresar a sus viviendas sin ser vacunados.

Por su lado, desde el Gobierno de la Provincia aclararon que fueron notificados por e-e correo electrónico y aplicación. Cabe remarcar que en la mitad de la segunda ola y frente un incremento de casos que coronavirus que ubican a La Plata como la localidad con mayor agilidad en los contagios, el traslado hacia el estadio y la no app de la vacuna produjo un enorme malestar y también indignación entre los platenses.

«Despolitizar la pandemia»

El gobernador local, Julio Garro, se sumó a los reclamos y recalcó que eso no debería ocurrir “en el momento en que los intendentes ofrecimos las salas” a la Provincias como centros vacunatorios. “En La Plata hay 46 salas de salud en 23 distritos”, especificó el jefe comunal y aseveró que si se efectúa la vacunación en estos centros la gente podrían ir caminando y no en colectivos como pasa en este momento.

“El tema es, si nosotros no despolitizamos la pandemia y la vacunación, de qué manera vamos a subirnos a la ola. Si entran las 5 millones de dosis de qué manera se aplican en tres días si no abrís mucho más sitios, en quién te apoyas. De qué forma llevas adelante esa logística si no te apoyas los intendentes”, añadió Garro en afirmaciones a radio Rivadavia. Aun notificó que múltiples personas se dirigen al Estadio en transportes públicos o remises que les cuestan hasta 2.000 pesos para recibir la vacuna.