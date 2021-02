Fabián Cubero es unas de las figuras públicas mucho más reconocidas actualmente, adjuntado con su pareja, Mica Viciconte y su exmujer, Nicole Neumann. Hace unos días su ex- charló en “Los Mammones” y lanzó una polémica acusación a la presente pareja del deportista. En este contexto, Cubero lanzó un tajante mensaje en sus comunidades a Viciconte, tras el reproche público de Neumann. ¿Fue una indirecta?

Al consultarle Jey Mammón a la mediática sobre la medida cautelar que tiene con su exmarido, la que les impide postear fotografías adjuntado con sus hijas, la panelista de “ a la Mañana” aclaró que solicitó esta medida por la novedosa novia de Fabián. “De todos modos, la cautelar era para , pues me daba la sensación de que llevar a cabo canjes con la imagen de criaturas no se encontraba bueno”, disparó sin filtros la blonda.

Dadas estas fuertes afirmaciones, donde lo acusaba de “llevar a cabo canjes” con sus hijas, Fabián Cubero optó por soltarte un palito en su cuenta oficial de Instagram, dando a rincón a interpretaciones abiertas. “Mar del Plata, nuestra tan hermosa localidad… ¿De qué manera no te conocí antes? Estando tan cerca…”, escribió Poroto, adjuntado con una fotografía con su novia. En la fotografía hace aparición la pareja, en “La Feliz”, sentados sobre la arena y de espaldas al mar. ¿De qué manera le va a haber sentado esta postal a la modelo?

La fotografía tuvo una enorme influencia, llegó a mucho más de 28 mil me agrada y mucho más de 300 comentarios. Los seguidores de Fabián no vacilaron en elucubrar y contar su opinión sobre de qué manera lucían los mediáticos: “Si la hubieses popular antes, no tendrías a tus tres preciosas hijas. Todo en el instante conveniente”, “Pero en el final el destino los unió y que sea para toda la vida, al lado de los bebés que tendrán. Que esperemos sea próximamente. Muchas felicitaciones son tan bonitos”.

Recientemente Fabián Cubero y Nicole Neumann protagonizaron otro nombrado escándalo, después de que la top afirmara públicamente que el influencer se encontraba “a cargo de la justicia”. Su razonamiento fue que el morocho sacó a sus hijas del país sin el permiso de la mamá, dejando a esta sin comprender dónde estaban sus hijas de vacaciones. Además de esto, se fueron con Mica Viciconte.