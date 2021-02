Como en la vida misma, entre las permanentes en varias parejas de todo el mundo del espectáculo está relacionada con las idas y vueltas en vínculos que merodean entre el cariño y los chispazos permanentes. Tal como este lunes se confirmó la reconciliación de El Polaco con Barby Silenzi, en este momento quien mostró un aprecio particular por su expareja fue Martín Baclini.

Invitado al programa Vino para vos, programa que conduce Tomás Dente y que se emite por KZO, Baclini comentó que sostiene diálogo con Cinthia Fernández, quien últimamente fué novedad en todos y cada uno de los portales por interpelar al presidente Alberto Fernández y por comunicar su próximo desembarco en la política.

“Es la mujer, por escándalo, más esencial de mi vida, pero lejos. Hasta le dediqué una carta a Cinthia, imagínate, y recientemente se la mandé, tras un año y medio de estar separados”, confesó feliz Baclini en frente de la sorpresa de Dente.

El empresario leyó en frente de cámaras el artículo de la correo en cuestión: “Le puse ‘Siempre y en todo momento andas presente. Sos, fuiste, y serás mi enorme amor. Ese amor que no se olvida, mi primer amor que no olvido. Y por mi puta práctica de estar libre, no me lo dejo festejar con mucho más hechos. Si de algo te sirve, andas hasta en mi herencia tanto vos como las niñas. Esperemos cualquier día me decida a soñar y vos estés para comunicar la vida hasta el objetivo. Te amo, las amo’”.

Además de esto, la misiva incluyó corazones dibujados. “Los corazones tienen un concepto asimismo: es Cinthia, , las tres niñas, y si cualquier día soñamos con tener un hijo, ese es el sexto corazón. Es bastante todo lo mencionado, pero de este modo se dio”, concluyó Baclini.