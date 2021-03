Alberto Cormillot confirmó que va a ser papá a los 82 años. El médico nutricionista contó en Radio Mitre la feliz novedad de que su mujer, Estefanía Pasquini, de 34 años, está embarazada.

“La iniciativa era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había proyectos y no pude decir que no y la próxima semana contarlo”, ha dicho en Cada Mañana el nutricionista sobre las causas que lo llevaron a adelantar la novedad que recién iban a ofrecer en dos semanas.

El reconocido médico espera a su tercer hijo. Tengamos en cuenta que es ya padre de René y Adrián, fruto de su relación previo con Monika Arborgast, que murió en 2017. Y en una entrevista reciente había asegurado que su de hoy mujer se encontraba “muy encantada” con la oportunidad de tener a su primer hijo. “Y asimismo”, aclaró.

“Estefanía es joven, está muy encantada con el que sería su primer hijo y asimismo. Está hablado, no es una sorpresa”, había dicho en Es por ahí, el software que conducen Guillermo Andino y Soledad Fanidño por la pantalla de América.

Por su lado, adelantó que aun ahora había hablado con su mujer sobre de qué forma va a ser la organización en el momento en que nazca el bebé. “Hicimos un convenio en relación a pañales y a tareas hogareñas y muy probablemente no sea tan colaborador!, se sinceró.

Los futuros papás se casaron el 8 de diciembre del 2019 y siendo consultado sobre la diferencia de edad entre , el médico ha dicho: “Para mí fue una boda habitual, festejamos el cariño. Uno no piensa en la cédula de identidad, se relaciona con la persona y punto”.

Estefanía y Alberto se conocen desde el 2012 en el momento en que empezó a trabajar en la clínica de . La relación de entrada era de jefe y usada y en el 2018 empezó el cariño, que se realizó público después de que la diplomada en nutrición publicara en sus comunidades múltiples fotografías juntos.