Todos los días Jorge Lanata y Marcelo Longobardi protagonizan un divertido pase entre sus programas “Cada Mañana” y “Lanata sin Filtro”. Como sabemos, aquí le aplican su humor e ironía a los temas más importantes de la actualidad, como así también aprovechan para compartir un divertido mano a mano junto al resto de los integrantes de su equipo. Ayer, en el marco del jueves Santo, Lanata cometió un sincericidio en pleno programa.

Todo se dio cuando analizaron en vivo si se consideraban o no personas creyentes. “Yo me creo cualquier cosa. Yo no sé si soy creyente o soy ingenuo”, expresó el periodista político, mientras la gran mayoría de los panelistas de Marcelo indicaban que también se consideraban personas creyentes. En ese momento, Longobardi apareció en el pase de todos los días y sumó su declaración respecto al tema tanto para los oyentes como para sus compañeros de trabajo.

“Soy agnóstico. Soy nada. Un ateo elegante que se hace el serio”, se sinceró diciendo Longobardi entre risas. “Me acaban de contar, me ausenté un instante del micrófono, que me acusaste de que me hago el anarquista”, arremetió el conductor de «Cada Mañana» contra Jorge. «Sí, te hacés el anarquista», aseguró Lanata. «Tengo problemas con la autoridad digamos. En términos generales. No soy un anarquista de estos re locos tipo José Luis Espert o tipo Javier Milei», aseguró Longobardi.

«A Espert le tengo afecto. A Milei no lo conozco. A veces me parece un poquito exagerado», agregó. «Es un personaje», sostuvo por su parte Lanata. «Un poco agresivo para mi gusto, pero bueno, estamos en Semana Santa. No hay que criticar. Pero tengo problemas con la noción de autoridad. Es una cuestión que a mí me da resistencia», indicó Marcelo nuevamente.

Una vez más, para continuar hablando del feriado de Semana Santa, el colega de Jorge expresó que las fiestas le causan un poco de melancolía. «El viernes Santo es un día muy triste», sostuvo. Recordemos, que hace pocos días atrás Lanata, en este marcos de Pascuas, tuvo un gran gesto con uno de los hijos de los periodistas de Radio Mitre, tras regalarse un huevo gigante de chocolate, ya que el pequeño se lo pidió en vivo. Y debido a esto, discutieron en vivo con Marcelo para ver cuál de los dos le hizo más regalos al niño.