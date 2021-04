En el mediodía de este viernes en «Los Ángeles de la Mañana» uno de los temas centrales fue la moderna forma de conseguir pareja a través de las aplicaciones de citas. Sin pudores, en pleno programa y las angelitas ingresaron a una aplicación y le buscaron pareja a Nancy Duré. Con Ángel de Brito dirigiendo la operación, fueron leyendo las características de los candidatos que iban surgiendo.

«Estuve dos semanas nada más. Salí con uno que vendía ganado, después salí con otro que estuve un mes pero no fluyó. El tipo diez puntos pero no pasó nada. Habíamos salido pero el segundo encuentro fue en su casa», comentó la periodista de espectáculos respecto a sus primeras experiencias. «Todavía no me animo, es como un casting sábana», señalo por su parte Andrea Taboada.

Tratando de ayudarla, el conductor le preguntó qué características quería que incluya en su perfil: «Pasional, por supuesto. Mi edad no, mi profesión tampoco. Locutora, actriz, cantante, influencer». Mientras también le eligieron una foto para atraer candidatos. Al mismo tiempo, Ángel remarcó: «Pone artista, 35 años. No, mejor pone 40». Lo que generó una discusión entre las angelitas sobre la edad.

Mariana Brey expresó con ironía: «Pone desmemoriada». Pero la angelita en cuestión estaba preocupada respecto a la edad de los pretendientes. Sobre la cita en cuestión, sostuvo: «Yo tuve citas directas, en restaurantes. Chapo en la primera cita. En las citas hablo un montón, pero él también». Aquello también provocó un debate entre las panelistas sobre si era «correcto» besarse con alguien en la primera cita.

Minutos antes, Duré comentó cuáles eran sus requisitos indispensables a la hora de buscar pareja: «Me entusiasmé y abrí de nuevo la aplicación. Pero lo que pasa es que yo soy muy mala para elegir. El que vos me marques, ese elijo. Pero tengo tres condiciones, que no sea del medio, que no fume y que no sea psicópata. Otro filtro es mayor de 40 años», lo que hizo estallar las risas de sus compañeras.