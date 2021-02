Una de las personalidades que más creció durante 2019 fue Puli Demaría. La talentosa DJ llegó a boca de propios y extraños por medio de Maria Eugenia la China Suárez, quien subió una foto con ella, y de Carolina Pampita Ardohain, su mejor amiga. Sin embargo, tras un paso fugaz por los medios, la intérprete se alejó del mundo del espectáculo. Horas atrás, en una entrevista con «Esto no es Hollywood», habló de su separación de Martín «Chule» Bernardo, padre de sus dos hijos.

«Toda separación duele un montón. Es como que el futuro se te cierra y hay que rearmarse, reconstruirse. Decir ‘esta es la nueva vida’ es doloroso… Con hijos cambia absolutamente todo y la prioridad siempre son ellos», dijo en primera instancia, mientras que después hizo hincapié en que las redes sociales no reflejan lo que una persona siente en realidad, como sucede en su situación personal.

«Instagram no es la realidad. Yo trato de poner en mis redes cosas lindas porque es lo que me gusta transmitir, pero estoy triste. Estoy atravesando un duelo, por eso también me guardé mucho», manifestó Puli Demaría, quien se mostró realmente triste por su situación sentimental. En otro fragmento de la entrevista con Fernanda Iglesias, la mejor amiga de Pampita se pronunció sobre su alejamiento de los medios.

«El año pasado fue un año bisagra para muchos. Yo tuve la suerte de poder encuarentenarme en Pilar, por eso se complicó lo de ir a la tele. Tengo cuatro hijos, el mayor se recibía, estábamos todos con mucho más miedo que hoy, era como mucha cosa. La verdad es que se me empezó a complicar con los chicos, los zooms, el colegio, y como yo iba solo una vez por semana al programa, en un momento me dieron ganas de dejarlo y guardarme un poquito. Sentí que tenía mucha exposición. Creo que no soy material de tele, no aprendí nunca el juego. El programa de Caro me encanta, es un lugar en donde se puede ser uno mismo, pero el coletazo de lo que implica estar ahí venía igual y no me lo supe bancar», confesó la DJ.

Por último, Puli Demaría dejó en claro que su intención no es retornar a «Pampita Online«. «Todo se volvía muy personal, no era parte de mi esencia como persona. Me afectaba y afectaba a mi familia, y en la vida a veces hay que tomar decisiones para estar bien. Gracias a Dios tengo un trabajo que amo, que es pasar música, y dedicarme a eso fue una decisión sabía. No sé si volvería a la tele. A mí me cuesta un montón, si bien soy DJ y estudié teatro siempre, no soy periodista. En un momento me encontré incómoda al hablar. ¿Cómo puedo estar yo hablando de los demás en la televisión si a mí no me gusta que hablen sobre mis cosas? El periodista entiende el juego, el entrevistado entiende a lo que se somete, pero a mí me cuesta», concluyó.