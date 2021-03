Después de una dura caída en las semifinales de la Copa Libertadores, los hinchas de Boca esperaban que lleguen muchos refuerzos entre enero y febrero. Pero no sucedió. Trascendió que ahora el consejo de fútbol trabaja para que el mercado de pases de mitad de año tenga muchas novedades y por eso intentan hacer un inteligente movimiento: una estrategia clave que involucra a Jorman Campuzano y beneficiaría al Xeneize.

¿De qué se trata? Al igual que en 2019 con Frank Fabra, la idea del club de Brandsen 805 es nacionalizar al volante colombiano para que deje de ocupar un lugar como extranjero. De esta manera, liberaría un espacio para que otro jugador no argentino pueda sumarse al plantel y no haya problemas para que todos puedan jugar. Si bien en este momento Boca no está comprometido con ese tema, la idea es que lleguen varios en junio.

El uruguayo Edinson Cavani es uno de los nombrados. El peruano Luis Advíncula se perfila para reforzar el lateral. Se habló del ecuatoriano Michael Estrada hace algunos días. El Xeneize tiene varios frentes abiertos y todos tienen un denominador común: no son argentinos. Por eso, la opción de darle la doble nacionalidad a Campuzano dejaría tranquilos a los dirigentes. Lo mismo si el peruano Carlos Zambrano termina yéndose.

Los once para este domingo

Mientras tanto, Miguel Ángel Russo prepara a sus jugadores para el compromiso de este domingo a las 21 frente a Talleres de Córdoba en La Bombonera. Todo indica que, a pesar de que estuvo en duda en la semana, Carlos Tevez jugará desde el arranque. El capitán se infiltró para estar en el Superclásico contra River pero en este ocasión llega en buenas condiciones para mantenerse como el referente dentro del campo de juego.

El esquema, entonces, seguirá siendo el que se vio la semana pasada: un 3-5-2 con mucho terreno para los laterales y la aparición de Rojo por primera vez como titular. El equipo para este fin de semana sería: Esteban Andrada; Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo; Nicolás Capaldo, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Gonzalo Maroni, Frank Fabra; Sebastián Villa y Carlos Tevez.