Dos jóvenes mujeres fueron protagonistas del hecho de inseguridad más impactante del fin de semana. El pasado sábado, a las 14 horas, sufrieron un intento de secuestro en Quilmes. Una de ellas, Melanie, aseguró que «fueron 20 segundos, pero pareció infinito el tiempo». En diálogo con C5N, la joven relató todo lo sucedido. Ella afirmó que le apuntaron con un arma y que los delincuentes no lograron «alzarlas», porque «sonó la alarma vecinal». Ambas mujeres fueron socorridas por vecinos de Quilmes.

De acuerdo al relato de Melanie en C5N, se encontraban caminando hacia una parada de colectivo. Las jóvenes caminaban por las calles Corrientes y Juan B Justo del citado barrio. Cuando estaban cerca de la esquina, una camioneta tipo utilitario, de color azul, se paró al costado, y de ella descendió un hombre que las abordó. Tras correr unos metros, agarró a una de las mujeres, quien se resistía a ser «alzada» por este. La camioneta, en tanto, daba marcha atrás con la puerta abierta. Luego de una lucha, los delincuentes escaparon.

«Primero, nos apuntó con un arma y salimos corriendo. Pero la agarró a Lara. Yo me quedé paralizada hasta que me tiré encima del atacante y le dije que la suelte», relató esta mañana. «Empezó a sonar la alarma vecinal y el hombre que estaba dentro de la camioneta dijo ‘ya fue déjala, subite al auto’», continuó. «No fue un robo y nada más, fue un intento de secuestro. Si querían robarnos podían hacerlo tranquilamente porque teníamos dos mochilas y Lara tenía el celular en la mano», añadió.

A su turno, Lara explicó que, tras sufrir este ilícito, intentó correr a la camioneta para poder leer la patente de la misma. «Cuando me suelta y me saca el celular de la mano, que estaba bastante regalado, ella me levante y me pregunta: ‘¿estás bien?’, yo le respondí: ‘la patente, la patente’», comentó una de las víctimas. «Ella me agarró para que no corra a la camioneta, sin embargo, corrí igual para leerla, corrí lo más que pude, y pude llegar a ver cuál era», continuó Lara en C5N sobre el hecho que sufrió el pasado sábado.

En la comisaría, confirmó que no le tomaron la denuncia como «intento de secuestro», sino como «robo». «Después de lo que sufrimos, nos hablaron varias chicas para contarnos que estuvieron en una situación similar», reconoció Melanie. «En muchos casos, tal vez, no era la misma camioneta, pero les pasó lo mismo, y no fueron tomadas en serio», cuestionó hoy la joven. «Muchos no tildaron de exageradas y eso ocurre todos los días», cerró.